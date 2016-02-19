実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

Trade From Lines (インディケータラインによる取引)これは、インディケータラインによる取引を行うEAの2番目のもっと機能の多いバージョンです。

エキスパートアドバイザがより良く機能するために、2つのラインが必要です。1つ目は現在値を超えなければなりません。2つ目は、現在値以下でなければなりません。ラインの2つのタイプは、トレンドラインと水平ラインです。同じタイプまたは異なるタイプのラインを使用できます。ラインによりチャネルを描画して、下ラインから買い始めるまたは上ラインから売り始めるなどのように自動売買を設定することができます。また、指定された価格チャネルレンジのブレイクスルーをベースにした取引を実行可能です。つまり、上ラインから買い始め、下ラインから売り始めます。

このEAのバージョンでは、エントリーレベルをシフトできるようになりました。シフトの値がOffsetTL引数に設定され、ポイントで表示されます。正の数も負の数も指定することが可能です。また、改良バージョンでは、お好みで指値注文と逆指値注文を同じレベルで出すことが可能になりました。逆指値注文をSetRevStopOrd引数に設定されます。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。