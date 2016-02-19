私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
e-TFL_v2 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- 発行者:
- 削除済み
- ビュー:
- 626
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
Trade From Lines (インディケータラインによる取引)これは、インディケータラインによる取引を行うEAの2番目のもっと機能の多いバージョンです。
エキスパートアドバイザがより良く機能するために、2つのラインが必要です。1つ目は現在値を超えなければなりません。2つ目は、現在値以下でなければなりません。ラインの2つのタイプは、トレンドラインと水平ラインです。同じタイプまたは異なるタイプのラインを使用できます。ラインによりチャネルを描画して、下ラインから買い始めるまたは上ラインから売り始めるなどのように自動売買を設定することができます。また、指定された価格チャネルレンジのブレイクスルーをベースにした取引を実行可能です。つまり、上ラインから買い始め、下ラインから売り始めます。
このEAのバージョンでは、エントリーレベルをシフトできるようになりました。シフトの値がOffsetTL引数に設定され、ポイントで表示されます。正の数も負の数も指定することが可能です。また、改良バージョンでは、お好みで指値注文と逆指値注文を同じレベルで出すことが可能になりました。逆指値注文をSetRevStopOrd引数に設定されます。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- NameUpLine="UPLine" - 上ラインの名前
- NameDnLine="DNLine" - 下ラインの名前
- BuyFromUp=False - BuyFromUpがTrueならば、上ラインから買い始めるFalseならば、売りをする
- BuyFromDn=True - BuyFromDnがTrueならば、下ラインから買い始める Falseならば、売りをする
- OffsetTL=3 - ポイントで表されるエントリーレベルのシフト
- SetRevStopOrd=False - 開始されるポジションの指値注文と逆指値注文を同じレベルで出す
- ShowComment=True - コメント表示
- MarketWatch=True - [Market Watch]の実行で注文（トレードリクエスト）を出す
- MagicNumber=20080320 - マジックナンバー
- UseSound=True - 取引を行うときにサウンドアラートを使用する
- NameFileSound="expert.wav" - サウンドファイル名
- Lots=0.1 - ロットサイズ
- StopLoss=30 - ポイントで表される決済逆指値
- TakeProfit=70 - ポイントで表される決済指値
- Slippage=3 - ポイントで表されるスリッページ
- NumberOfTry=5 - 取引の試みの数
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11660
価格の間（ギャップ）を表示するインディケータです。i-AnyRange
ランダムな時間軸のレンジを表示するインディケータです。
エキスパートアドバイザは、市場から少し離れて指値注文を発注し、価格に従って指値を移動させます。i-BigBarsFromH1
このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。