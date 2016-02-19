無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-AnyRange - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- 削除済み
- ビュー:
- 586
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
ランダムな時間軸のレンジを表示するインディケータです。
これはイントラデイトレードのインディケータです。つまり、日中の取引レンジを表示します。作動原理は以下の通りです。インディケータは、外部引数から2つの時点を受け取って、その間の極大値と極小値を求めます。求められた極値が線として表示されます。このインディケータは、ブレイクスルー戦略にもロールダウン戦略にもお役に立つと思います。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- Time1="02:00" - 時点1
- Time2="07:00" - 時点2
- nDays=0 - 指定された日数 (0は全日を意味する)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11658
