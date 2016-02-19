無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-GAP - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- 削除済み
- ビュー:
- 602
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
このインディケータは、価格の間（ギャップ）を検出して表示します。
これはシグナルインディケータです。つまり、エントリーのタイミングと方向を表示します。ほとんどのギャップが決済される場合はシグナルが生成されます。つまり、価格が最初のレベルに帰ります。このインディケータの特徴は、前々の最大値と前の最小値の間、または前々の最小値と前の最大値の間を求めることに存在します。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- SizeGAP=5 - ポイントで表されるギャップサイズ
- NumberOfBars=10000 - 指定されたバー数 (0ならば、全てのバーが考慮される)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11659
