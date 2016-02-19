コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-GAP - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ким Игорь В. aka KimIV | Japanese Русский
削除済み
602
(12)
i-GAP.mq4 (3.42 KB) ビュー
実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

このインディケータは、価格の間（ギャップ）を検出して表示します。

これはシグナルインディケータです。つまり、エントリーのタイミングと方向を表示します。ほとんどのギャップが決済される場合はシグナルが生成されます。つまり、価格が最初のレベルに帰ります。このインディケータの特徴は、前々の最大値と前の最小値の間、または前々の最小値と前の最大値の間を求めることに存在します。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。

  • SizeGAP=5 - ポイントで表されるギャップサイズ
  • NumberOfBars=10000 - 指定されたバー数 (0ならば、全てのバーが考慮される)

価格の間（ギャップ）を表示するインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11659

