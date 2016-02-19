無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-BigBarsFromH1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。
5時間足、7時間足や11時間足などの非標準的な時間軸を使用することが可能です。上昇のローソク足と下降のローソク足は別の色に染められます。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- TFBar=6 - より長い時間軸のローソク足の時間軸
- offsetHour=-2 - アウルシフト。より長い時間軸のローソク足の開始を設定する
- NumberOfBar=30 - より長い時間軸のローソク足の数
- ColorUp=Silver - 上昇のローソク足の色
- ColorDown=RoyalBlue - 下降のローソク足の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11664
