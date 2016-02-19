コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-BigBarsFromH1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ким Игорь В. aka KimIV | Japanese Русский
発行者:
削除済み
ビュー:
734
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。

5時間足、7時間足や11時間足などの非標準的な時間軸を使用することが可能です。上昇のローソク足と下降のローソク足は別の色に染められます。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。

  • TFBar=6 - より長い時間軸のローソク足の時間軸
  • offsetHour=-2 - アウルシフト。より長い時間軸のローソク足の開始を設定する
  • NumberOfBar=30 - より長い時間軸のローソク足の数
  • ColorUp=Silver - 上昇のローソク足の色
  • ColorDown=RoyalBlue - 下降のローソク足の色

このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11664

e-LOTrailing e-LOTrailing

エキスパートアドバイザは、市場から少し離れて指値注文を発注し、価格に従って指値を移動させます。

e-TFL_v2 e-TFL_v2

Trade From Lines (インディケータラインによる取引)

i-SignalOfTrade i-SignalOfTrade

インディケータは、口座で行われる取引に関する通知を表示します。

i-SKB-F i-SKB-F

チャネルインディケータです。