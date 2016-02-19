実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。

5時間足、7時間足や11時間足などの非標準的な時間軸を使用することが可能です。上昇のローソク足と下降のローソク足は別の色に染められます。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。