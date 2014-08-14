Ставь лайки и следи за новостями
e-TFL_v2 - эксперт для MetaTrader 4
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Trade From Lines (торговля от линий). Это вторая, более функциональная версия советника, торгующего от линий, установленных пользователем.
Советнику для нормальной работы нужны две линии: одна обязательно должна быть выше текущей цены, а другая - ниже. Советник поддерживает два типа линий: горизонтальная и трендовая. Можно устанавливать две линии, как одного типа, так и разного. Линиями можно нарисовать канал и настроить торговлю советника внутрь канала: покупать от нижней, продавать от верхней. Можно организовать торговлю на пробой некоторого ценового диапазона вверх или вниз: покупка от верхней линии, продажа от нижней.
Во второй версии реализовано смещение уровня входа относительно линии. Оно задаётся параметром OffsetTL в пунктах и может быть как положительным, так и отрицательным. А также во второй версии появилась возможность по желанию пользователя на уровень стопа открываемой позиции автоматически выставить стоповые переворотные ордера. Установка этих ордеров управляется параметром SetRevStopOrd.
В советнике можно настроить следующие параметры:
- NameUpLine="UPLine" - Наименование верхней линии.
- NameDnLine="DNLine" - Наименование нижней линии.
- BuyFromUp=False - Покупать от верхней линии, если True. Продавать, если False.
- BuyFromDn=True - Покупать от нижней линии, если True. Продавать, если False.
- OffsetTL=3 - Смещение торгового уровня в пунктах.
- SetRevStopOrd=False - Ставить переворотные стоп-ордера на уровень стопа. открываемой позиции.
- ShowComment=True - Показывать комментарии.
- MarketWatch=True - Формировать торговые запросы под исполнение "Market Watch".
- MagicNumber=20080320 - Идентификатор позиций и ордеров советника.
- UseSound=True - Использовать звуковой сигнал при совершении торговых операций.
- NameFileSound="expert.wav" - Наименование звукового файла.
- Lots=0.1 - Размер торгуемого лота.
- StopLoss=30 - Размер стопа в пунктах.
- TakeProfit=70 - Размер тэйка в пунктах.
- Slippage=3 - Проскальзывание цены в пунктах.
- NumberOfTry=5 - Количество торговых попыток.
