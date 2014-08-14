Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Trade From Lines (торговля от линий). Это вторая, более функциональная версия советника, торгующего от линий, установленных пользователем.

Советнику для нормальной работы нужны две линии: одна обязательно должна быть выше текущей цены, а другая - ниже. Советник поддерживает два типа линий: горизонтальная и трендовая. Можно устанавливать две линии, как одного типа, так и разного. Линиями можно нарисовать канал и настроить торговлю советника внутрь канала: покупать от нижней, продавать от верхней. Можно организовать торговлю на пробой некоторого ценового диапазона вверх или вниз: покупка от верхней линии, продажа от нижней.

Во второй версии реализовано смещение уровня входа относительно линии. Оно задаётся параметром OffsetTL в пунктах и может быть как положительным, так и отрицательным. А также во второй версии появилась возможность по желанию пользователя на уровень стопа открываемой позиции автоматически выставить стоповые переворотные ордера. Установка этих ордеров управляется параметром SetRevStopOrd.

В советнике можно настроить следующие параметры: