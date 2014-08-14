CodeBaseРазделы
e-TFL_v2 - эксперт для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV
[Удален]
9375
(15)
Ким Игорь В. aka KimIV

Trade From Lines (торговля от линий). Это вторая, более функциональная версия советника, торгующего от линий, установленных пользователем.

Советнику для нормальной работы нужны две линии: одна обязательно должна быть выше текущей цены, а другая - ниже. Советник поддерживает два типа линий: горизонтальная и трендовая. Можно устанавливать две линии, как одного типа, так и разного. Линиями можно нарисовать канал и настроить торговлю советника внутрь канала: покупать от нижней, продавать от верхней.  Можно организовать торговлю на пробой некоторого ценового диапазона вверх или вниз: покупка от верхней линии, продажа от нижней.

Во второй версии реализовано смещение уровня входа относительно линии. Оно задаётся параметром OffsetTL в пунктах и может быть как положительным, так и отрицательным. А также во второй версии появилась возможность по желанию пользователя на уровень стопа открываемой позиции автоматически выставить стоповые переворотные ордера. Установка этих ордеров управляется параметром SetRevStopOrd.

В советнике можно настроить следующие параметры:

  • NameUpLine="UPLine" - Наименование верхней линии.
  • NameDnLine="DNLine" - Наименование нижней линии.
  • BuyFromUp=False - Покупать от верхней линии, если True. Продавать, если False.
  • BuyFromDn=True - Покупать от нижней линии, если True. Продавать, если False.
  • OffsetTL=3 - Смещение торгового уровня в пунктах.
  • SetRevStopOrd=False - Ставить переворотные стоп-ордера на уровень стопа. открываемой позиции.
  • ShowComment=True - Показывать комментарии.
  • MarketWatch=True - Формировать торговые запросы под исполнение "Market Watch".
  • MagicNumber=20080320 - Идентификатор позиций и ордеров советника.
  • UseSound=True - Использовать звуковой сигнал при совершении торговых операций.
  • NameFileSound="expert.wav" - Наименование звукового файла.
  • Lots=0.1 - Размер торгуемого лота.
  • StopLoss=30 - Размер стопа в пунктах.
  • TakeProfit=70 - Размер тэйка в пунктах.
  • Slippage=3 - Проскальзывание цены в пунктах.
  • NumberOfTry=5 - Количество торговых попыток.

