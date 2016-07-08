このエキスパートアドバイザーは、もともとその著者George-on-Donによってhttps://www.mql5.com/ja/code/7756で発表されたものでMQL4から書き換えられました。



動作法



まず、価格チャンネルが決定されます（パラメータで指定した期間の最高（MaxH）と最低（MinL））。得られた値は、 (MaxH+MinL+Close)/3の基準レベルの計算に使用されます。

注文を出すためのシグナルは次のように表示されます。バー終値はチャンネルの上限値を下回り基準レベルを上回る場合、売りシグナルが得られます。バー終値はチャンネルの下限値を上回り基準レベルを下回る場合、買いシグナルが得られます。

ポジションを決済するためのシグナルは次のように表示されます。閉じられたバーの高値がチャンネルの上限値と等しくチャンネルの上限値が前のバーの値に等しい場合、買いポジション決済のシグナルが得られます。閉じられたバーの安値がチャンネルの下限値と等しくチャンネルの下限値が前のバーの値に等しい場合、売りポジション決済のシグナルが得られます。これらの条件は非常にまれに満たされるので、エキスパートアドバイザーは上記の決算オプションに加えてストップロスを使用します。ストップロスの値は ATR指標を使って決定され、レベルは、買いではチャンネル下限、売りでは上限から計算されます。

エキスパートアドバイザーは、トレイルストップを使用して利益を取ります。

下の画像は、ストラテジーテスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。

パラメータ



Lots - 注文量。0の場合はMaxRパラメータが使われます。

SndMl - エキスパートアドバイザーがポジションを開いたり決済するときに電子メールを送信します。

DcF - 負けトレードでのロット減少係数。値が0の場合は減少されません。値が小さいほどロットの減少は大きいです。ロットが低減できない場合には、最小ロットが使用されます。

MaxR - 0~1の範囲での最大リスク（フリーな資金のシェア） 。Lots値が0の時に有効です。

pATR - ストップロスのATR期間

rChannel - 価格チャンネルの期間

Trailing - トレイリングレベルで0の場合は無効。

オリジナルは LotsとMaxR変数の間を切り替えるisFloatLotsパラメータを持ちます。 このバージョンでは代わりにLotsパラメータが使われます。Lotsが0の場合はMaxRパラメータが使われます。