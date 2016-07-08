このエキスパートアドバイザーは、もともとその著者George-on-Donによってhttps://www.mql5.com/ja/code/7746発表されたものでMQL4から書き換えられました。

動作法

参入ポイントは2つのМАの交差と同時のゼロラインのCCIによる交差点に位置しています。<。エグジットは2つのМАの逆交差点に位置しています。下の画像は、縦線でマークされたシグナルバーとした売りポジションへの参入ポイントと2つのMAの逆交差点としたエグジットを示しています。

追加的にストップロスはATR指標で決定された値で使用されます。このエキスパートアドバイザーが最初に完成したバーを使用するのに対し、オリジナルバージョンは形成中のバーからのATPを使用しました。

負けトレードでは、新しいポジションの取引量は取引の数に比例して減少させることができます。負けトレードが長いほど、ロットは小さくなります。勝ちトレードでは、エキスパートアドバイザーは、初期ロットサイズで取引を続けます。初期ロットは、一定又は利用可能な資金に比例することができます。

パラメータ



MA1 - 高速MA期間

SMa - 低速МА期間

PCCi - CCI期間

pATR - ストップロスのATR期間

Lots - 注文量。0の場合はMaxRパラメータが使われます。

SndMl - エキスパートアドバイザーがポジションを開いたり決済するときに電子メールを送信します。

DcF - 負けトレードでのロット減少係数。値が0の場合は減少されません。値が小さいほどロットの減少は大きいです。ロットが低減できない場合には、最小ロットが使用されます。

MaxR - 0~1の範囲での最大リスク（フリーな資金のシェア） 。Lots値が0の時に有効です。

注意事項



終値では単純なMAが使われます。CCIは終値で計算されます。プロパティのウィンドウでは指標期間のみが変更できます。