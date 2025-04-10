SegnaliSezioni
Ai Jing Gao

THPX3

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 694%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 989
Profit Trade:
1 169 (58.77%)
Loss Trade:
820 (41.23%)
Best Trade:
795.13 USD
Worst Trade:
-797.01 USD
Profitto lordo:
75 626.35 USD (176 795 pips)
Perdita lorda:
-52 781.03 USD (114 456 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (701.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 478.52 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
59.64%
Massimo carico di deposito:
13.14%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
973 (48.92%)
Short Trade:
1 016 (51.08%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
11.49 USD
Profitto medio:
64.69 USD
Perdita media:
-64.37 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-234.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 115.92 USD (7)
Crescita mensile:
31.68%
Previsione annuale:
384.33%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 877.50 USD (30.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.19% (7 877.50 USD)
Per equità:
7.15% (1 252.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGBTC 1121
XAGBTC.stp 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGBTC 20K
XAGBTC.stp 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGBTC 41K
XAGBTC.stp 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +795.13 USD
Worst Trade: -797 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +701.76 USD
Massima perdita consecutiva: -234.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.19 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 11:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:800
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 02:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.10 13:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
