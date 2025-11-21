SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Keep Calm
Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 69%
VTMarkets-Live 3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
607
Profit Trade:
356 (58.64%)
Loss Trade:
251 (41.35%)
Best Trade:
4 176.16 EUR
Worst Trade:
-5 159.05 EUR
Profitto lordo:
53 758.58 EUR (1 511 402 pips)
Perdita lorda:
-21 552.91 EUR (334 465 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (5 915.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 880.29 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.39%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
296 (48.76%)
Short Trade:
311 (51.24%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
53.06 EUR
Profitto medio:
151.01 EUR
Perdita media:
-85.87 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-14.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 504.71 EUR (3)
Crescita mensile:
163.74%
Previsione annuale:
1 986.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.65 EUR
Massimale:
5 507.03 EUR (27.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.45% (5 507.03 EUR)
Per equità:
5.23% (1 746.88 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD-ECN 155
EURUSD-ECN 144
XAUUSD-ECN 66
USDJPY-ECN 44
USDCAD-ECN 36
AUDUSD-ECN 33
GBPJPY-ECN 26
BTCUSD 17
NZDUSD-ECN 14
NAS100. 12
SP500. 10
AUDCAD-ECN 7
USDCHF-ECN 7
CADJPY-ECN 5
CHFJPY-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
EURGBP-ECN 3
CADCHF-ECN 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
GBPAUD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD-ECN 5.7K
EURUSD-ECN 11K
XAUUSD-ECN -6.2K
USDJPY-ECN -158
USDCAD-ECN 1.2K
AUDUSD-ECN 487
GBPJPY-ECN 2.3K
BTCUSD 12K
NZDUSD-ECN 9
NAS100. -147
SP500. 6
AUDCAD-ECN 207
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 1.6K
CHFJPY-ECN 0
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
EURGBP-ECN 16
CADCHF-ECN 3.1K
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
GBPAUD-ECN 1
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 25K
XAUUSD-ECN -6.3K
USDJPY-ECN -12K
USDCAD-ECN 4.8K
AUDUSD-ECN 2.1K
GBPJPY-ECN 9K
BTCUSD 1.1M
NZDUSD-ECN 992
NAS100. 25K
SP500. 6.3K
AUDCAD-ECN 446
USDCHF-ECN 3.9K
CADJPY-ECN 2.5K
CHFJPY-ECN 70
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
EURGBP-ECN 125
CADCHF-ECN 2.8K
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
GBPAUD-ECN 138
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 176.16 EUR
Worst Trade: -5 159 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 915.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.01 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real12
0.06 × 127
Non ci sono recensioni
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.