Trade:
607
Profit Trade:
356 (58.64%)
Loss Trade:
251 (41.35%)
Best Trade:
4 176.16 EUR
Worst Trade:
-5 159.05 EUR
Profitto lordo:
53 758.58 EUR (1 511 402 pips)
Perdita lorda:
-21 552.91 EUR (334 465 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (5 915.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 880.29 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.39%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
296 (48.76%)
Short Trade:
311 (51.24%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
53.06 EUR
Profitto medio:
151.01 EUR
Perdita media:
-85.87 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-14.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 504.71 EUR (3)
Crescita mensile:
163.74%
Previsione annuale:
1 986.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.65 EUR
Massimale:
5 507.03 EUR (27.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.45% (5 507.03 EUR)
Per equità:
5.23% (1 746.88 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|155
|EURUSD-ECN
|144
|XAUUSD-ECN
|66
|USDJPY-ECN
|44
|USDCAD-ECN
|36
|AUDUSD-ECN
|33
|GBPJPY-ECN
|26
|BTCUSD
|17
|NZDUSD-ECN
|14
|NAS100.
|12
|SP500.
|10
|AUDCAD-ECN
|7
|USDCHF-ECN
|7
|CADJPY-ECN
|5
|CHFJPY-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|4
|GER40.
|3
|EURGBP-ECN
|3
|CADCHF-ECN
|3
|NZDCHF-ECN
|2
|EURNZD-ECN
|2
|GBPAUD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|XAUAUD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|1
|EURJPY-ECN
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD-ECN
|5.7K
|EURUSD-ECN
|11K
|XAUUSD-ECN
|-6.2K
|USDJPY-ECN
|-158
|USDCAD-ECN
|1.2K
|AUDUSD-ECN
|487
|GBPJPY-ECN
|2.3K
|BTCUSD
|12K
|NZDUSD-ECN
|9
|NAS100.
|-147
|SP500.
|6
|AUDCAD-ECN
|207
|USDCHF-ECN
|4.2K
|CADJPY-ECN
|1.6K
|CHFJPY-ECN
|0
|EURCAD-ECN
|-141
|GER40.
|-13
|EURGBP-ECN
|16
|CADCHF-ECN
|3.1K
|NZDCHF-ECN
|0
|EURNZD-ECN
|4
|GBPAUD-ECN
|1
|AUDNZD-ECN
|70
|EURAUD-ECN
|28
|XAUAUD-ECN
|846
|NZDCAD-ECN
|0
|EURJPY-ECN
|51
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|25K
|XAUUSD-ECN
|-6.3K
|USDJPY-ECN
|-12K
|USDCAD-ECN
|4.8K
|AUDUSD-ECN
|2.1K
|GBPJPY-ECN
|9K
|BTCUSD
|1.1M
|NZDUSD-ECN
|992
|NAS100.
|25K
|SP500.
|6.3K
|AUDCAD-ECN
|446
|USDCHF-ECN
|3.9K
|CADJPY-ECN
|2.5K
|CHFJPY-ECN
|70
|EURCAD-ECN
|-1.1K
|GER40.
|612
|EURGBP-ECN
|125
|CADCHF-ECN
|2.8K
|NZDCHF-ECN
|-12
|EURNZD-ECN
|623
|GBPAUD-ECN
|138
|AUDNZD-ECN
|243
|EURAUD-ECN
|107
|XAUAUD-ECN
|-478
|NZDCAD-ECN
|16
|EURJPY-ECN
|139
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real12
|0.06 × 127
