Negociações:
806
Negociações com lucro:
439 (54.46%)
Negociações com perda:
367 (45.53%)
Melhor negociação:
4 176.16 EUR
Pior negociação:
-5 159.05 EUR
Lucro bruto:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
Perda bruta:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (5 915.63 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6 880.29 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
94.45%
Depósito máximo carregado:
73.06%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.90
Negociações longas:
380 (47.15%)
Negociações curtas:
426 (52.85%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
32.19 EUR
Lucro médio:
173.11 EUR
Perda média:
-136.36 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 217.01 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-10 356.75 EUR (8)
Crescimento mensal:
-19.75%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.65 EUR
Máximo:
13 669.04 EUR (34.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.66% (13 669.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
29.73% (10 080.94 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|160
|EURUSD-ECN
|157
|XAUUSD-ECN
|67
|BTCUSD
|62
|USDJPY-ECN
|55
|AUDCAD-ECN
|53
|NAS100.
|45
|USDCAD-ECN
|43
|AUDUSD-ECN
|41
|GBPJPY-ECN
|31
|NZDUSD-ECN
|15
|USDCHF-ECN
|15
|CADJPY-ECN
|11
|SP500.
|10
|CADCHF-ECN
|7
|CHFJPY-ECN
|6
|EURGBP-ECN
|5
|GBPAUD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|4
|GER40.
|3
|NZDCHF-ECN
|2
|EURNZD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|XAUAUD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|1
|EURJPY-ECN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD-ECN
|5.8K
|EURUSD-ECN
|6.2K
|XAUUSD-ECN
|-6.8K
|BTCUSD
|9.4K
|USDJPY-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|566
|NAS100.
|-603
|USDCAD-ECN
|-192
|AUDUSD-ECN
|-3.8K
|GBPJPY-ECN
|2.9K
|NZDUSD-ECN
|-140
|USDCHF-ECN
|5.1K
|CADJPY-ECN
|1.1K
|SP500.
|6
|CADCHF-ECN
|5.1K
|CHFJPY-ECN
|-396
|EURGBP-ECN
|1.3K
|GBPAUD-ECN
|1.5K
|EURCAD-ECN
|-141
|GER40.
|-13
|NZDCHF-ECN
|0
|EURNZD-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|70
|EURAUD-ECN
|28
|XAUAUD-ECN
|846
|NZDCAD-ECN
|0
|EURJPY-ECN
|51
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|23K
|XAUUSD-ECN
|-6.6K
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY-ECN
|-9.9K
|AUDCAD-ECN
|4.7K
|NAS100.
|-78K
|USDCAD-ECN
|4.7K
|AUDUSD-ECN
|98
|GBPJPY-ECN
|9.7K
|NZDUSD-ECN
|921
|USDCHF-ECN
|4.2K
|CADJPY-ECN
|2K
|SP500.
|6.3K
|CADCHF-ECN
|3.6K
|CHFJPY-ECN
|-225
|EURGBP-ECN
|642
|GBPAUD-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|-1.1K
|GER40.
|612
|NZDCHF-ECN
|-12
|EURNZD-ECN
|623
|AUDNZD-ECN
|243
|EURAUD-ECN
|107
|XAUAUD-ECN
|-478
|NZDCAD-ECN
|16
|EURJPY-ECN
|139
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real12
|0.04 × 184
|
ICMarketsSC-Live27
|1683.00 × 1
