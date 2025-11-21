SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Keep Calm
Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
VTMarkets-Live 3
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
806
Negociações com lucro:
439 (54.46%)
Negociações com perda:
367 (45.53%)
Melhor negociação:
4 176.16 EUR
Pior negociação:
-5 159.05 EUR
Lucro bruto:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
Perda bruta:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (5 915.63 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6 880.29 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
94.45%
Depósito máximo carregado:
73.06%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.90
Negociações longas:
380 (47.15%)
Negociações curtas:
426 (52.85%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
32.19 EUR
Lucro médio:
173.11 EUR
Perda média:
-136.36 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 217.01 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-10 356.75 EUR (8)
Crescimento mensal:
-19.75%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.65 EUR
Máximo:
13 669.04 EUR (34.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.66% (13 669.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
29.73% (10 080.94 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD-ECN 160
EURUSD-ECN 157
XAUUSD-ECN 67
BTCUSD 62
USDJPY-ECN 55
AUDCAD-ECN 53
NAS100. 45
USDCAD-ECN 43
AUDUSD-ECN 41
GBPJPY-ECN 31
NZDUSD-ECN 15
USDCHF-ECN 15
CADJPY-ECN 11
SP500. 10
CADCHF-ECN 7
CHFJPY-ECN 6
EURGBP-ECN 5
GBPAUD-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD-ECN 5.8K
EURUSD-ECN 6.2K
XAUUSD-ECN -6.8K
BTCUSD 9.4K
USDJPY-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 566
NAS100. -603
USDCAD-ECN -192
AUDUSD-ECN -3.8K
GBPJPY-ECN 2.9K
NZDUSD-ECN -140
USDCHF-ECN 5.1K
CADJPY-ECN 1.1K
SP500. 6
CADCHF-ECN 5.1K
CHFJPY-ECN -396
EURGBP-ECN 1.3K
GBPAUD-ECN 1.5K
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 23K
XAUUSD-ECN -6.6K
BTCUSD 1.1M
USDJPY-ECN -9.9K
AUDCAD-ECN 4.7K
NAS100. -78K
USDCAD-ECN 4.7K
AUDUSD-ECN 98
GBPJPY-ECN 9.7K
NZDUSD-ECN 921
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 2K
SP500. 6.3K
CADCHF-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN -225
EURGBP-ECN 642
GBPAUD-ECN 1.3K
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 176.16 EUR
Pior negociação: -5 159 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +5 915.63 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 217.01 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real12
0.04 × 184
ICMarketsSC-Live27
1683.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Keep Calm
100 USD por mês
35%
0
0
USD
24K
EUR
29
0%
806
54%
94%
1.51
32.19
EUR
37%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.