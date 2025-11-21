시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Keep Calm
Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
VTMarkets-Live 3
1:100
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
834
이익 거래:
450 (53.95%)
손실 거래:
384 (46.04%)
최고의 거래:
4 176.16 EUR
최악의 거래:
-5 159.05 EUR
총 수익:
80 180.56 EUR (2 183 373 pips)
총 손실:
-60 264.36 EUR (1 292 637 pips)
연속 최대 이익:
10 (5 915.63 EUR)
연속 최대 이익:
6 880.29 EUR (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
95.45%
최대 입금량:
128.37%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
386 (46.28%)
숏(주식차입매도):
448 (53.72%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
23.88 EUR
평균 이익:
178.18 EUR
평균 손실:
-156.94 EUR
연속 최대 손실:
14 (-1 217.01 EUR)
연속 최대 손실:
-10 356.75 EUR (8)
월별 성장률:
-49.37%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.65 EUR
최대한의:
19 763.73 EUR (49.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.14% (19 763.73 EUR)
자본금별:
30.07% (5 438.44 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD-ECN 160
EURUSD-ECN 158
XAUUSD-ECN 78
BTCUSD 67
AUDCAD-ECN 63
USDJPY-ECN 55
NAS100. 45
USDCAD-ECN 43
AUDUSD-ECN 41
GBPJPY-ECN 31
NZDUSD-ECN 15
USDCHF-ECN 15
CADJPY-ECN 12
SP500. 10
CADCHF-ECN 7
CHFJPY-ECN 6
EURGBP-ECN 5
GBPAUD-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD-ECN 5.8K
EURUSD-ECN 6.2K
XAUUSD-ECN -12K
BTCUSD 6.7K
AUDCAD-ECN 589
USDJPY-ECN 1.8K
NAS100. -603
USDCAD-ECN -192
AUDUSD-ECN -3.8K
GBPJPY-ECN 2.9K
NZDUSD-ECN -140
USDCHF-ECN 5.1K
CADJPY-ECN 1.9K
SP500. 6
CADCHF-ECN 5.1K
CHFJPY-ECN -396
EURGBP-ECN 1.3K
GBPAUD-ECN 1.5K
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 23K
XAUUSD-ECN -9.6K
BTCUSD 916K
AUDCAD-ECN 5.7K
USDJPY-ECN -9.9K
NAS100. -78K
USDCAD-ECN 4.7K
AUDUSD-ECN 98
GBPJPY-ECN 9.7K
NZDUSD-ECN 921
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 2.8K
SP500. 6.3K
CADCHF-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN -225
EURGBP-ECN 642
GBPAUD-ECN 1.3K
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 176.16 EUR
최악의 거래: -5 159 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +5 915.63 EUR
연속 최대 손실: -1 217.01 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 23
Exness-Real12
0.04 × 184
리뷰 없음
2026.01.05 22:11
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.15% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 15:06
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.61% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Keep Calm
월별 100 USD
1%
0
0
USD
18K
EUR
31
0%
834
53%
95%
1.33
23.88
EUR
53%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.