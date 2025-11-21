- 성장
트레이드:
834
이익 거래:
450 (53.95%)
손실 거래:
384 (46.04%)
최고의 거래:
4 176.16 EUR
최악의 거래:
-5 159.05 EUR
총 수익:
80 180.56 EUR (2 183 373 pips)
총 손실:
-60 264.36 EUR (1 292 637 pips)
연속 최대 이익:
10 (5 915.63 EUR)
연속 최대 이익:
6 880.29 EUR (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
95.45%
최대 입금량:
128.37%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
386 (46.28%)
숏(주식차입매도):
448 (53.72%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
23.88 EUR
평균 이익:
178.18 EUR
평균 손실:
-156.94 EUR
연속 최대 손실:
14 (-1 217.01 EUR)
연속 최대 손실:
-10 356.75 EUR (8)
월별 성장률:
-49.37%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.65 EUR
최대한의:
19 763.73 EUR (49.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.14% (19 763.73 EUR)
자본금별:
30.07% (5 438.44 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|160
|EURUSD-ECN
|158
|XAUUSD-ECN
|78
|BTCUSD
|67
|AUDCAD-ECN
|63
|USDJPY-ECN
|55
|NAS100.
|45
|USDCAD-ECN
|43
|AUDUSD-ECN
|41
|GBPJPY-ECN
|31
|NZDUSD-ECN
|15
|USDCHF-ECN
|15
|CADJPY-ECN
|12
|SP500.
|10
|CADCHF-ECN
|7
|CHFJPY-ECN
|6
|EURGBP-ECN
|5
|GBPAUD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|4
|GER40.
|3
|NZDCHF-ECN
|2
|EURNZD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|XAUAUD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|1
|EURJPY-ECN
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD-ECN
|5.8K
|EURUSD-ECN
|6.2K
|XAUUSD-ECN
|-12K
|BTCUSD
|6.7K
|AUDCAD-ECN
|589
|USDJPY-ECN
|1.8K
|NAS100.
|-603
|USDCAD-ECN
|-192
|AUDUSD-ECN
|-3.8K
|GBPJPY-ECN
|2.9K
|NZDUSD-ECN
|-140
|USDCHF-ECN
|5.1K
|CADJPY-ECN
|1.9K
|SP500.
|6
|CADCHF-ECN
|5.1K
|CHFJPY-ECN
|-396
|EURGBP-ECN
|1.3K
|GBPAUD-ECN
|1.5K
|EURCAD-ECN
|-141
|GER40.
|-13
|NZDCHF-ECN
|0
|EURNZD-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|70
|EURAUD-ECN
|28
|XAUAUD-ECN
|846
|NZDCAD-ECN
|0
|EURJPY-ECN
|51
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|23K
|XAUUSD-ECN
|-9.6K
|BTCUSD
|916K
|AUDCAD-ECN
|5.7K
|USDJPY-ECN
|-9.9K
|NAS100.
|-78K
|USDCAD-ECN
|4.7K
|AUDUSD-ECN
|98
|GBPJPY-ECN
|9.7K
|NZDUSD-ECN
|921
|USDCHF-ECN
|4.2K
|CADJPY-ECN
|2.8K
|SP500.
|6.3K
|CADCHF-ECN
|3.6K
|CHFJPY-ECN
|-225
|EURGBP-ECN
|642
|GBPAUD-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|-1.1K
|GER40.
|612
|NZDCHF-ECN
|-12
|EURNZD-ECN
|623
|AUDNZD-ECN
|243
|EURAUD-ECN
|107
|XAUAUD-ECN
|-478
|NZDCAD-ECN
|16
|EURJPY-ECN
|139
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 176.16 EUR
최악의 거래: -5 159 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +5 915.63 EUR
연속 최대 손실: -1 217.01 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
