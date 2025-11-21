SignalsSections
Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0 reviews
Reliability
29 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 35%
VTMarkets-Live 3
1:100
  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
806
Profit Trades:
439 (54.46%)
Loss Trades:
367 (45.53%)
Best trade:
4 176.16 EUR
Worst trade:
-5 159.05 EUR
Gross Profit:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
Gross Loss:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (5 915.63 EUR)
Maximal consecutive profit:
6 880.29 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
94.45%
Max deposit load:
73.06%
Latest trade:
19 hours ago
Trades per week:
57
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.90
Long Trades:
380 (47.15%)
Short Trades:
426 (52.85%)
Profit Factor:
1.52
Expected Payoff:
32.19 EUR
Average Profit:
173.11 EUR
Average Loss:
-136.36 EUR
Maximum consecutive losses:
14 (-1 217.01 EUR)
Maximal consecutive loss:
-10 356.75 EUR (8)
Monthly growth:
-19.75%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
5.65 EUR
Maximal:
13 669.04 EUR (34.02%)
Relative drawdown:
By Balance:
36.66% (13 669.04 EUR)
By Equity:
29.73% (10 080.94 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD-ECN 160
EURUSD-ECN 157
XAUUSD-ECN 67
BTCUSD 62
USDJPY-ECN 55
AUDCAD-ECN 53
NAS100. 45
USDCAD-ECN 43
AUDUSD-ECN 41
GBPJPY-ECN 31
NZDUSD-ECN 15
USDCHF-ECN 15
CADJPY-ECN 11
SP500. 10
CADCHF-ECN 7
CHFJPY-ECN 6
EURGBP-ECN 5
GBPAUD-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 5.8K
EURUSD-ECN 6.2K
XAUUSD-ECN -6.8K
BTCUSD 9.4K
USDJPY-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 566
NAS100. -603
USDCAD-ECN -192
AUDUSD-ECN -3.8K
GBPJPY-ECN 2.9K
NZDUSD-ECN -140
USDCHF-ECN 5.1K
CADJPY-ECN 1.1K
SP500. 6
CADCHF-ECN 5.1K
CHFJPY-ECN -396
EURGBP-ECN 1.3K
GBPAUD-ECN 1.5K
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 23K
XAUUSD-ECN -6.6K
BTCUSD 1.1M
USDJPY-ECN -9.9K
AUDCAD-ECN 4.7K
NAS100. -78K
USDCAD-ECN 4.7K
AUDUSD-ECN 98
GBPJPY-ECN 9.7K
NZDUSD-ECN 921
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 2K
SP500. 6.3K
CADCHF-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN -225
EURGBP-ECN 642
GBPAUD-ECN 1.3K
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +4 176.16 EUR
Worst trade: -5 159 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +5 915.63 EUR
Maximal consecutive loss: -1 217.01 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real12
0.04 × 184
No reviews
2025.12.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
