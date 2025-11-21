信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Keep Calm
Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 35%
VTMarkets-Live 3
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
806
盈利交易:
439 (54.46%)
亏损交易:
367 (45.53%)
最好交易:
4 176.16 EUR
最差交易:
-5 159.05 EUR
毛利:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
毛利亏损:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
最大连续赢利:
10 (5 915.63 EUR)
最大连续盈利:
6 880.29 EUR (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
94.45%
最大入金加载:
73.06%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.90
长期交易:
380 (47.15%)
短期交易:
426 (52.85%)
利润因子:
1.52
预期回报:
32.19 EUR
平均利润:
173.11 EUR
平均损失:
-136.36 EUR
最大连续失误:
14 (-1 217.01 EUR)
最大连续亏损:
-10 356.75 EUR (8)
每月增长:
-19.75%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.65 EUR
最大值:
13 669.04 EUR (34.02%)
相对跌幅:
结余:
36.66% (13 669.04 EUR)
净值:
29.73% (10 080.94 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD-ECN 160
EURUSD-ECN 157
XAUUSD-ECN 67
BTCUSD 62
USDJPY-ECN 55
AUDCAD-ECN 53
NAS100. 45
USDCAD-ECN 43
AUDUSD-ECN 41
GBPJPY-ECN 31
NZDUSD-ECN 15
USDCHF-ECN 15
CADJPY-ECN 11
SP500. 10
CADCHF-ECN 7
CHFJPY-ECN 6
EURGBP-ECN 5
GBPAUD-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD-ECN 5.8K
EURUSD-ECN 6.2K
XAUUSD-ECN -6.8K
BTCUSD 9.4K
USDJPY-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 566
NAS100. -603
USDCAD-ECN -192
AUDUSD-ECN -3.8K
GBPJPY-ECN 2.9K
NZDUSD-ECN -140
USDCHF-ECN 5.1K
CADJPY-ECN 1.1K
SP500. 6
CADCHF-ECN 5.1K
CHFJPY-ECN -396
EURGBP-ECN 1.3K
GBPAUD-ECN 1.5K
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 23K
XAUUSD-ECN -6.6K
BTCUSD 1.1M
USDJPY-ECN -9.9K
AUDCAD-ECN 4.7K
NAS100. -78K
USDCAD-ECN 4.7K
AUDUSD-ECN 98
GBPJPY-ECN 9.7K
NZDUSD-ECN 921
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 2K
SP500. 6.3K
CADCHF-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN -225
EURGBP-ECN 642
GBPAUD-ECN 1.3K
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 176.16 EUR
最差交易: -5 159 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +5 915.63 EUR
最大连续亏损: -1 217.01 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real12
0.04 × 184
ICMarketsSC-Live27
1683.00 × 1
没有评论
2025.12.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
