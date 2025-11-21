- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
806
盈利交易:
439 (54.46%)
亏损交易:
367 (45.53%)
最好交易:
4 176.16 EUR
最差交易:
-5 159.05 EUR
毛利:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
毛利亏损:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
最大连续赢利:
10 (5 915.63 EUR)
最大连续盈利:
6 880.29 EUR (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
94.45%
最大入金加载:
73.06%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.90
长期交易:
380 (47.15%)
短期交易:
426 (52.85%)
利润因子:
1.52
预期回报:
32.19 EUR
平均利润:
173.11 EUR
平均损失:
-136.36 EUR
最大连续失误:
14 (-1 217.01 EUR)
最大连续亏损:
-10 356.75 EUR (8)
每月增长:
-19.75%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.65 EUR
最大值:
13 669.04 EUR (34.02%)
相对跌幅:
结余:
36.66% (13 669.04 EUR)
净值:
29.73% (10 080.94 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|160
|EURUSD-ECN
|157
|XAUUSD-ECN
|67
|BTCUSD
|62
|USDJPY-ECN
|55
|AUDCAD-ECN
|53
|NAS100.
|45
|USDCAD-ECN
|43
|AUDUSD-ECN
|41
|GBPJPY-ECN
|31
|NZDUSD-ECN
|15
|USDCHF-ECN
|15
|CADJPY-ECN
|11
|SP500.
|10
|CADCHF-ECN
|7
|CHFJPY-ECN
|6
|EURGBP-ECN
|5
|GBPAUD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|4
|GER40.
|3
|NZDCHF-ECN
|2
|EURNZD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|XAUAUD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|1
|EURJPY-ECN
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD-ECN
|5.8K
|EURUSD-ECN
|6.2K
|XAUUSD-ECN
|-6.8K
|BTCUSD
|9.4K
|USDJPY-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|566
|NAS100.
|-603
|USDCAD-ECN
|-192
|AUDUSD-ECN
|-3.8K
|GBPJPY-ECN
|2.9K
|NZDUSD-ECN
|-140
|USDCHF-ECN
|5.1K
|CADJPY-ECN
|1.1K
|SP500.
|6
|CADCHF-ECN
|5.1K
|CHFJPY-ECN
|-396
|EURGBP-ECN
|1.3K
|GBPAUD-ECN
|1.5K
|EURCAD-ECN
|-141
|GER40.
|-13
|NZDCHF-ECN
|0
|EURNZD-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|70
|EURAUD-ECN
|28
|XAUAUD-ECN
|846
|NZDCAD-ECN
|0
|EURJPY-ECN
|51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|23K
|XAUUSD-ECN
|-6.6K
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY-ECN
|-9.9K
|AUDCAD-ECN
|4.7K
|NAS100.
|-78K
|USDCAD-ECN
|4.7K
|AUDUSD-ECN
|98
|GBPJPY-ECN
|9.7K
|NZDUSD-ECN
|921
|USDCHF-ECN
|4.2K
|CADJPY-ECN
|2K
|SP500.
|6.3K
|CADCHF-ECN
|3.6K
|CHFJPY-ECN
|-225
|EURGBP-ECN
|642
|GBPAUD-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|-1.1K
|GER40.
|612
|NZDCHF-ECN
|-12
|EURNZD-ECN
|623
|AUDNZD-ECN
|243
|EURAUD-ECN
|107
|XAUAUD-ECN
|-478
|NZDCAD-ECN
|16
|EURJPY-ECN
|139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
