Trades:
607
Bénéfice trades:
356 (58.64%)
Perte trades:
251 (41.35%)
Meilleure transaction:
4 176.16 EUR
Pire transaction:
-5 159.05 EUR
Bénéfice brut:
53 758.58 EUR (1 511 402 pips)
Perte brute:
-21 552.91 EUR (334 465 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (5 915.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
6 880.29 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.35%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.85
Longs trades:
296 (48.76%)
Courts trades:
311 (51.24%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
53.06 EUR
Bénéfice moyen:
151.01 EUR
Perte moyenne:
-85.87 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-14.01 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5 504.71 EUR (3)
Croissance mensuelle:
163.74%
Prévision annuelle:
1 986.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.65 EUR
Maximal:
5 507.03 EUR (27.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.45% (5 507.03 EUR)
Par fonds propres:
5.23% (1 746.88 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|155
|EURUSD-ECN
|144
|XAUUSD-ECN
|66
|USDJPY-ECN
|44
|USDCAD-ECN
|36
|AUDUSD-ECN
|33
|GBPJPY-ECN
|26
|BTCUSD
|17
|NZDUSD-ECN
|14
|NAS100.
|12
|SP500.
|10
|AUDCAD-ECN
|7
|USDCHF-ECN
|7
|CADJPY-ECN
|5
|CHFJPY-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|4
|GER40.
|3
|EURGBP-ECN
|3
|CADCHF-ECN
|3
|NZDCHF-ECN
|2
|EURNZD-ECN
|2
|GBPAUD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|XAUAUD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|1
|EURJPY-ECN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD-ECN
|5.7K
|EURUSD-ECN
|11K
|XAUUSD-ECN
|-6.2K
|USDJPY-ECN
|-158
|USDCAD-ECN
|1.2K
|AUDUSD-ECN
|487
|GBPJPY-ECN
|2.3K
|BTCUSD
|12K
|NZDUSD-ECN
|9
|NAS100.
|-147
|SP500.
|6
|AUDCAD-ECN
|207
|USDCHF-ECN
|4.2K
|CADJPY-ECN
|1.6K
|CHFJPY-ECN
|0
|EURCAD-ECN
|-141
|GER40.
|-13
|EURGBP-ECN
|16
|CADCHF-ECN
|3.1K
|NZDCHF-ECN
|0
|EURNZD-ECN
|4
|GBPAUD-ECN
|1
|AUDNZD-ECN
|70
|EURAUD-ECN
|28
|XAUAUD-ECN
|846
|NZDCAD-ECN
|0
|EURJPY-ECN
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|25K
|XAUUSD-ECN
|-6.3K
|USDJPY-ECN
|-12K
|USDCAD-ECN
|4.8K
|AUDUSD-ECN
|2.1K
|GBPJPY-ECN
|9K
|BTCUSD
|1.1M
|NZDUSD-ECN
|992
|NAS100.
|25K
|SP500.
|6.3K
|AUDCAD-ECN
|446
|USDCHF-ECN
|3.9K
|CADJPY-ECN
|2.5K
|CHFJPY-ECN
|70
|EURCAD-ECN
|-1.1K
|GER40.
|612
|EURGBP-ECN
|125
|CADCHF-ECN
|2.8K
|NZDCHF-ECN
|-12
|EURNZD-ECN
|623
|GBPAUD-ECN
|138
|AUDNZD-ECN
|243
|EURAUD-ECN
|107
|XAUAUD-ECN
|-478
|NZDCAD-ECN
|16
|EURJPY-ECN
|139
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 176.16 EUR
Pire transaction: -5 159 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 915.63 EUR
Perte consécutive maximale: -14.01 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real12
|0.06 × 127
