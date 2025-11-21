SignauxSections
Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 69%
VTMarkets-Live 3
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
607
Bénéfice trades:
356 (58.64%)
Perte trades:
251 (41.35%)
Meilleure transaction:
4 176.16 EUR
Pire transaction:
-5 159.05 EUR
Bénéfice brut:
53 758.58 EUR (1 511 402 pips)
Perte brute:
-21 552.91 EUR (334 465 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (5 915.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
6 880.29 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.35%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.85
Longs trades:
296 (48.76%)
Courts trades:
311 (51.24%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
53.06 EUR
Bénéfice moyen:
151.01 EUR
Perte moyenne:
-85.87 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-14.01 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5 504.71 EUR (3)
Croissance mensuelle:
163.74%
Prévision annuelle:
1 986.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.65 EUR
Maximal:
5 507.03 EUR (27.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.45% (5 507.03 EUR)
Par fonds propres:
5.23% (1 746.88 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD-ECN 155
EURUSD-ECN 144
XAUUSD-ECN 66
USDJPY-ECN 44
USDCAD-ECN 36
AUDUSD-ECN 33
GBPJPY-ECN 26
BTCUSD 17
NZDUSD-ECN 14
NAS100. 12
SP500. 10
AUDCAD-ECN 7
USDCHF-ECN 7
CADJPY-ECN 5
CHFJPY-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
EURGBP-ECN 3
CADCHF-ECN 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
GBPAUD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 5.7K
EURUSD-ECN 11K
XAUUSD-ECN -6.2K
USDJPY-ECN -158
USDCAD-ECN 1.2K
AUDUSD-ECN 487
GBPJPY-ECN 2.3K
BTCUSD 12K
NZDUSD-ECN 9
NAS100. -147
SP500. 6
AUDCAD-ECN 207
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 1.6K
CHFJPY-ECN 0
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
EURGBP-ECN 16
CADCHF-ECN 3.1K
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
GBPAUD-ECN 1
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 25K
XAUUSD-ECN -6.3K
USDJPY-ECN -12K
USDCAD-ECN 4.8K
AUDUSD-ECN 2.1K
GBPJPY-ECN 9K
BTCUSD 1.1M
NZDUSD-ECN 992
NAS100. 25K
SP500. 6.3K
AUDCAD-ECN 446
USDCHF-ECN 3.9K
CADJPY-ECN 2.5K
CHFJPY-ECN 70
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
EURGBP-ECN 125
CADCHF-ECN 2.8K
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
GBPAUD-ECN 138
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 176.16 EUR
Pire transaction: -5 159 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 915.63 EUR
Perte consécutive maximale: -14.01 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real12
0.06 × 127
Aucun avis
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

