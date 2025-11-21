- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
806
Прибыльных трейдов:
439 (54.46%)
Убыточных трейдов:
367 (45.53%)
Лучший трейд:
4 176.16 EUR
Худший трейд:
-5 159.05 EUR
Общая прибыль:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
Общий убыток:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (5 915.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6 880.29 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
94.45%
Макс. загрузка депозита:
73.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
380 (47.15%)
Коротких трейдов:
426 (52.85%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
32.19 EUR
Средняя прибыль:
173.11 EUR
Средний убыток:
-136.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 217.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-10 356.75 EUR (8)
Прирост в месяц:
-19.75%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.65 EUR
Максимальная:
13 669.04 EUR (34.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.66% (13 669.04 EUR)
По эквити:
29.73% (10 080.94 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|160
|EURUSD-ECN
|157
|XAUUSD-ECN
|67
|BTCUSD
|62
|USDJPY-ECN
|55
|AUDCAD-ECN
|53
|NAS100.
|45
|USDCAD-ECN
|43
|AUDUSD-ECN
|41
|GBPJPY-ECN
|31
|NZDUSD-ECN
|15
|USDCHF-ECN
|15
|CADJPY-ECN
|11
|SP500.
|10
|CADCHF-ECN
|7
|CHFJPY-ECN
|6
|EURGBP-ECN
|5
|GBPAUD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|4
|GER40.
|3
|NZDCHF-ECN
|2
|EURNZD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|XAUAUD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|1
|EURJPY-ECN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD-ECN
|5.8K
|EURUSD-ECN
|6.2K
|XAUUSD-ECN
|-6.8K
|BTCUSD
|9.4K
|USDJPY-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|566
|NAS100.
|-603
|USDCAD-ECN
|-192
|AUDUSD-ECN
|-3.8K
|GBPJPY-ECN
|2.9K
|NZDUSD-ECN
|-140
|USDCHF-ECN
|5.1K
|CADJPY-ECN
|1.1K
|SP500.
|6
|CADCHF-ECN
|5.1K
|CHFJPY-ECN
|-396
|EURGBP-ECN
|1.3K
|GBPAUD-ECN
|1.5K
|EURCAD-ECN
|-141
|GER40.
|-13
|NZDCHF-ECN
|0
|EURNZD-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|70
|EURAUD-ECN
|28
|XAUAUD-ECN
|846
|NZDCAD-ECN
|0
|EURJPY-ECN
|51
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|23K
|XAUUSD-ECN
|-6.6K
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY-ECN
|-9.9K
|AUDCAD-ECN
|4.7K
|NAS100.
|-78K
|USDCAD-ECN
|4.7K
|AUDUSD-ECN
|98
|GBPJPY-ECN
|9.7K
|NZDUSD-ECN
|921
|USDCHF-ECN
|4.2K
|CADJPY-ECN
|2K
|SP500.
|6.3K
|CADCHF-ECN
|3.6K
|CHFJPY-ECN
|-225
|EURGBP-ECN
|642
|GBPAUD-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|-1.1K
|GER40.
|612
|NZDCHF-ECN
|-12
|EURNZD-ECN
|623
|AUDNZD-ECN
|243
|EURAUD-ECN
|107
|XAUAUD-ECN
|-478
|NZDCAD-ECN
|16
|EURJPY-ECN
|139
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 176.16 EUR
Худший трейд: -5 159 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +5 915.63 EUR
Макс. убыток в серии: -1 217.01 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real12
|0.04 × 184
|
ICMarketsSC-Live27
|1683.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
24K
EUR
EUR
29
0%
806
54%
94%
1.51
32.19
EUR
EUR
37%
1:100