Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 35%
VTMarkets-Live 3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
806
Прибыльных трейдов:
439 (54.46%)
Убыточных трейдов:
367 (45.53%)
Лучший трейд:
4 176.16 EUR
Худший трейд:
-5 159.05 EUR
Общая прибыль:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
Общий убыток:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (5 915.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6 880.29 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
94.45%
Макс. загрузка депозита:
73.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
380 (47.15%)
Коротких трейдов:
426 (52.85%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
32.19 EUR
Средняя прибыль:
173.11 EUR
Средний убыток:
-136.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 217.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-10 356.75 EUR (8)
Прирост в месяц:
-19.75%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.65 EUR
Максимальная:
13 669.04 EUR (34.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.66% (13 669.04 EUR)
По эквити:
29.73% (10 080.94 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD-ECN 160
EURUSD-ECN 157
XAUUSD-ECN 67
BTCUSD 62
USDJPY-ECN 55
AUDCAD-ECN 53
NAS100. 45
USDCAD-ECN 43
AUDUSD-ECN 41
GBPJPY-ECN 31
NZDUSD-ECN 15
USDCHF-ECN 15
CADJPY-ECN 11
SP500. 10
CADCHF-ECN 7
CHFJPY-ECN 6
EURGBP-ECN 5
GBPAUD-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD-ECN 5.8K
EURUSD-ECN 6.2K
XAUUSD-ECN -6.8K
BTCUSD 9.4K
USDJPY-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 566
NAS100. -603
USDCAD-ECN -192
AUDUSD-ECN -3.8K
GBPJPY-ECN 2.9K
NZDUSD-ECN -140
USDCHF-ECN 5.1K
CADJPY-ECN 1.1K
SP500. 6
CADCHF-ECN 5.1K
CHFJPY-ECN -396
EURGBP-ECN 1.3K
GBPAUD-ECN 1.5K
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 23K
XAUUSD-ECN -6.6K
BTCUSD 1.1M
USDJPY-ECN -9.9K
AUDCAD-ECN 4.7K
NAS100. -78K
USDCAD-ECN 4.7K
AUDUSD-ECN 98
GBPJPY-ECN 9.7K
NZDUSD-ECN 921
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 2K
SP500. 6.3K
CADCHF-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN -225
EURGBP-ECN 642
GBPAUD-ECN 1.3K
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 176.16 EUR
Худший трейд: -5 159 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +5 915.63 EUR
Макс. убыток в серии: -1 217.01 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real12
0.04 × 184
ICMarketsSC-Live27
1683.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
