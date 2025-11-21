SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Keep Calm
Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
VTMarkets-Live 3
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
806
Gewinntrades:
439 (54.46%)
Verlusttrades:
367 (45.53%)
Bester Trade:
4 176.16 EUR
Schlechtester Trade:
-5 159.05 EUR
Bruttoprofit:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
Bruttoverlust:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (5 915.63 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 880.29 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
94.45%
Max deposit load:
73.06%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
48
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.90
Long-Positionen:
380 (47.15%)
Short-Positionen:
426 (52.85%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
32.19 EUR
Durchschnittlicher Profit:
173.11 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-136.36 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 217.01 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 356.75 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
-19.75%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.65 EUR
Maximaler:
13 669.04 EUR (34.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.66% (13 669.04 EUR)
Kapital:
29.73% (10 080.94 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD-ECN 160
EURUSD-ECN 157
XAUUSD-ECN 67
BTCUSD 62
USDJPY-ECN 55
AUDCAD-ECN 53
NAS100. 45
USDCAD-ECN 43
AUDUSD-ECN 41
GBPJPY-ECN 31
NZDUSD-ECN 15
USDCHF-ECN 15
CADJPY-ECN 11
SP500. 10
CADCHF-ECN 7
CHFJPY-ECN 6
EURGBP-ECN 5
GBPAUD-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 5.8K
EURUSD-ECN 6.2K
XAUUSD-ECN -6.8K
BTCUSD 9.4K
USDJPY-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 566
NAS100. -603
USDCAD-ECN -192
AUDUSD-ECN -3.8K
GBPJPY-ECN 2.9K
NZDUSD-ECN -140
USDCHF-ECN 5.1K
CADJPY-ECN 1.1K
SP500. 6
CADCHF-ECN 5.1K
CHFJPY-ECN -396
EURGBP-ECN 1.3K
GBPAUD-ECN 1.5K
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 23K
XAUUSD-ECN -6.6K
BTCUSD 1.1M
USDJPY-ECN -9.9K
AUDCAD-ECN 4.7K
NAS100. -78K
USDCAD-ECN 4.7K
AUDUSD-ECN 98
GBPJPY-ECN 9.7K
NZDUSD-ECN 921
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 2K
SP500. 6.3K
CADCHF-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN -225
EURGBP-ECN 642
GBPAUD-ECN 1.3K
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 176.16 EUR
Schlechtester Trade: -5 159 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 915.63 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 217.01 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real12
0.04 × 184
ICMarketsSC-Live27
1683.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Keep Calm
100 USD pro Monat
35%
0
0
USD
24K
EUR
29
0%
806
54%
94%
1.51
32.19
EUR
37%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.