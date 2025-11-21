- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
806
Gewinntrades:
439 (54.46%)
Verlusttrades:
367 (45.53%)
Bester Trade:
4 176.16 EUR
Schlechtester Trade:
-5 159.05 EUR
Bruttoprofit:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
Bruttoverlust:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (5 915.63 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 880.29 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
94.45%
Max deposit load:
73.06%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
48
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.90
Long-Positionen:
380 (47.15%)
Short-Positionen:
426 (52.85%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
32.19 EUR
Durchschnittlicher Profit:
173.11 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-136.36 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 217.01 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 356.75 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
-19.75%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.65 EUR
Maximaler:
13 669.04 EUR (34.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.66% (13 669.04 EUR)
Kapital:
29.73% (10 080.94 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|160
|EURUSD-ECN
|157
|XAUUSD-ECN
|67
|BTCUSD
|62
|USDJPY-ECN
|55
|AUDCAD-ECN
|53
|NAS100.
|45
|USDCAD-ECN
|43
|AUDUSD-ECN
|41
|GBPJPY-ECN
|31
|NZDUSD-ECN
|15
|USDCHF-ECN
|15
|CADJPY-ECN
|11
|SP500.
|10
|CADCHF-ECN
|7
|CHFJPY-ECN
|6
|EURGBP-ECN
|5
|GBPAUD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|4
|GER40.
|3
|NZDCHF-ECN
|2
|EURNZD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|XAUAUD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|1
|EURJPY-ECN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD-ECN
|5.8K
|EURUSD-ECN
|6.2K
|XAUUSD-ECN
|-6.8K
|BTCUSD
|9.4K
|USDJPY-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|566
|NAS100.
|-603
|USDCAD-ECN
|-192
|AUDUSD-ECN
|-3.8K
|GBPJPY-ECN
|2.9K
|NZDUSD-ECN
|-140
|USDCHF-ECN
|5.1K
|CADJPY-ECN
|1.1K
|SP500.
|6
|CADCHF-ECN
|5.1K
|CHFJPY-ECN
|-396
|EURGBP-ECN
|1.3K
|GBPAUD-ECN
|1.5K
|EURCAD-ECN
|-141
|GER40.
|-13
|NZDCHF-ECN
|0
|EURNZD-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|70
|EURAUD-ECN
|28
|XAUAUD-ECN
|846
|NZDCAD-ECN
|0
|EURJPY-ECN
|51
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|23K
|XAUUSD-ECN
|-6.6K
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY-ECN
|-9.9K
|AUDCAD-ECN
|4.7K
|NAS100.
|-78K
|USDCAD-ECN
|4.7K
|AUDUSD-ECN
|98
|GBPJPY-ECN
|9.7K
|NZDUSD-ECN
|921
|USDCHF-ECN
|4.2K
|CADJPY-ECN
|2K
|SP500.
|6.3K
|CADCHF-ECN
|3.6K
|CHFJPY-ECN
|-225
|EURGBP-ECN
|642
|GBPAUD-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|-1.1K
|GER40.
|612
|NZDCHF-ECN
|-12
|EURNZD-ECN
|623
|AUDNZD-ECN
|243
|EURAUD-ECN
|107
|XAUAUD-ECN
|-478
|NZDCAD-ECN
|16
|EURJPY-ECN
|139
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 176.16 EUR
Schlechtester Trade: -5 159 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 915.63 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 217.01 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real12
|0.04 × 184
|
ICMarketsSC-Live27
|1683.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
35%
0
0
USD
USD
24K
EUR
EUR
29
0%
806
54%
94%
1.51
32.19
EUR
EUR
37%
1:100