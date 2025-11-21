- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
806
利益トレード:
439 (54.46%)
損失トレード:
367 (45.53%)
ベストトレード:
4 176.16 EUR
最悪のトレード:
-5 159.05 EUR
総利益:
75 993.32 EUR (2 179 161 pips)
総損失:
-50 044.62 EUR (1 151 857 pips)
最大連続の勝ち:
10 (5 915.63 EUR)
最大連続利益:
6 880.29 EUR (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
94.45%
最大入金額:
73.06%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.90
長いトレード:
380 (47.15%)
短いトレード:
426 (52.85%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
32.19 EUR
平均利益:
173.11 EUR
平均損失:
-136.36 EUR
最大連続の負け:
14 (-1 217.01 EUR)
最大連続損失:
-10 356.75 EUR (8)
月間成長:
-19.75%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.65 EUR
最大の:
13 669.04 EUR (34.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.66% (13 669.04 EUR)
エクイティによる:
29.73% (10 080.94 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|160
|EURUSD-ECN
|157
|XAUUSD-ECN
|67
|BTCUSD
|62
|USDJPY-ECN
|55
|AUDCAD-ECN
|53
|NAS100.
|45
|USDCAD-ECN
|43
|AUDUSD-ECN
|41
|GBPJPY-ECN
|31
|NZDUSD-ECN
|15
|USDCHF-ECN
|15
|CADJPY-ECN
|11
|SP500.
|10
|CADCHF-ECN
|7
|CHFJPY-ECN
|6
|EURGBP-ECN
|5
|GBPAUD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|4
|GER40.
|3
|NZDCHF-ECN
|2
|EURNZD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|XAUAUD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|1
|EURJPY-ECN
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD-ECN
|5.8K
|EURUSD-ECN
|6.2K
|XAUUSD-ECN
|-6.8K
|BTCUSD
|9.4K
|USDJPY-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|566
|NAS100.
|-603
|USDCAD-ECN
|-192
|AUDUSD-ECN
|-3.8K
|GBPJPY-ECN
|2.9K
|NZDUSD-ECN
|-140
|USDCHF-ECN
|5.1K
|CADJPY-ECN
|1.1K
|SP500.
|6
|CADCHF-ECN
|5.1K
|CHFJPY-ECN
|-396
|EURGBP-ECN
|1.3K
|GBPAUD-ECN
|1.5K
|EURCAD-ECN
|-141
|GER40.
|-13
|NZDCHF-ECN
|0
|EURNZD-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|70
|EURAUD-ECN
|28
|XAUAUD-ECN
|846
|NZDCAD-ECN
|0
|EURJPY-ECN
|51
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|23K
|XAUUSD-ECN
|-6.6K
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY-ECN
|-9.9K
|AUDCAD-ECN
|4.7K
|NAS100.
|-78K
|USDCAD-ECN
|4.7K
|AUDUSD-ECN
|98
|GBPJPY-ECN
|9.7K
|NZDUSD-ECN
|921
|USDCHF-ECN
|4.2K
|CADJPY-ECN
|2K
|SP500.
|6.3K
|CADCHF-ECN
|3.6K
|CHFJPY-ECN
|-225
|EURGBP-ECN
|642
|GBPAUD-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|-1.1K
|GER40.
|612
|NZDCHF-ECN
|-12
|EURNZD-ECN
|623
|AUDNZD-ECN
|243
|EURAUD-ECN
|107
|XAUAUD-ECN
|-478
|NZDCAD-ECN
|16
|EURJPY-ECN
|139
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 176.16 EUR
最悪のトレード: -5 159 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +5 915.63 EUR
最大連続損失: -1 217.01 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real12
|0.04 × 184
|
ICMarketsSC-Live27
|1683.00 × 1
