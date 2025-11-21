いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTMarkets-Live 3 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Exness-Real12 0.04 × 184 ICMarketsSC-Live27 1683.00 × 1 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは