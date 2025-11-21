SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Keep Calm
Alejandro Lozano Carasa

Keep Calm

Alejandro Lozano Carasa
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
VTMarkets-Live 3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
607
Kârla kapanan işlemler:
356 (58.64%)
Zararla kapanan işlemler:
251 (41.35%)
En iyi işlem:
4 176.16 EUR
En kötü işlem:
-5 159.05 EUR
Brüt kâr:
53 758.58 EUR (1 511 402 pips)
Brüt zarar:
-21 552.91 EUR (334 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (5 915.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6 880.29 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.35%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
296 (48.76%)
Satış işlemleri:
311 (51.24%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
53.06 EUR
Ortalama kâr:
151.01 EUR
Ortalama zarar:
-85.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-14.01 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5 504.71 EUR (3)
Aylık büyüme:
163.74%
Yıllık tahmin:
1 986.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.65 EUR
Maksimum:
5 507.03 EUR (27.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.45% (5 507.03 EUR)
Varlığa göre:
5.23% (1 746.88 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD-ECN 155
EURUSD-ECN 144
XAUUSD-ECN 66
USDJPY-ECN 44
USDCAD-ECN 36
AUDUSD-ECN 33
GBPJPY-ECN 26
BTCUSD 17
NZDUSD-ECN 14
NAS100. 12
SP500. 10
AUDCAD-ECN 7
USDCHF-ECN 7
CADJPY-ECN 5
CHFJPY-ECN 4
EURCAD-ECN 4
GER40. 3
EURGBP-ECN 3
CADCHF-ECN 3
NZDCHF-ECN 2
EURNZD-ECN 2
GBPAUD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURAUD-ECN 2
XAUAUD-ECN 2
NZDCAD-ECN 1
EURJPY-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD-ECN 5.7K
EURUSD-ECN 11K
XAUUSD-ECN -6.2K
USDJPY-ECN -158
USDCAD-ECN 1.2K
AUDUSD-ECN 487
GBPJPY-ECN 2.3K
BTCUSD 12K
NZDUSD-ECN 9
NAS100. -147
SP500. 6
AUDCAD-ECN 207
USDCHF-ECN 4.2K
CADJPY-ECN 1.6K
CHFJPY-ECN 0
EURCAD-ECN -141
GER40. -13
EURGBP-ECN 16
CADCHF-ECN 3.1K
NZDCHF-ECN 0
EURNZD-ECN 4
GBPAUD-ECN 1
AUDNZD-ECN 70
EURAUD-ECN 28
XAUAUD-ECN 846
NZDCAD-ECN 0
EURJPY-ECN 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD-ECN 11K
EURUSD-ECN 25K
XAUUSD-ECN -6.3K
USDJPY-ECN -12K
USDCAD-ECN 4.8K
AUDUSD-ECN 2.1K
GBPJPY-ECN 9K
BTCUSD 1.1M
NZDUSD-ECN 992
NAS100. 25K
SP500. 6.3K
AUDCAD-ECN 446
USDCHF-ECN 3.9K
CADJPY-ECN 2.5K
CHFJPY-ECN 70
EURCAD-ECN -1.1K
GER40. 612
EURGBP-ECN 125
CADCHF-ECN 2.8K
NZDCHF-ECN -12
EURNZD-ECN 623
GBPAUD-ECN 138
AUDNZD-ECN 243
EURAUD-ECN 107
XAUAUD-ECN -478
NZDCAD-ECN 16
EURJPY-ECN 139
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 176.16 EUR
En kötü işlem: -5 159 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 915.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14.01 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real12
0.06 × 127
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.21 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Keep Calm
Ayda 100 USD
69%
0
0
USD
33K
EUR
25
0%
607
58%
100%
2.49
53.06
EUR
27%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.