Gar Hoe Gary Au

Break9 Pheonix

Gar Hoe Gary Au
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
47 (45.19%)
Loss Trade:
57 (54.81%)
Best Trade:
671.82 HKD
Worst Trade:
-230.36 HKD
Profitto lordo:
4 220.50 HKD (392 977 pips)
Perdita lorda:
-2 935.10 HKD (279 726 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (381.93 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
708.19 HKD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
71 (68.27%)
Short Trade:
33 (31.73%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
12.36 HKD
Profitto medio:
89.80 HKD
Perdita media:
-51.49 HKD
Massime perdite consecutive:
8 (-580.17 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-580.17 HKD (8)
Crescita mensile:
4.69%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
303.64 HKD
Massimale:
946.57 HKD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 62
BTCUSD 41
AUDSGD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 164
BTCUSD 1
AUDSGD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD 98K
AUDSGD -10
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +671.82 HKD
Worst Trade: -230 HKD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +381.93 HKD
Massima perdita consecutiva: -580.17 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.53 × 34
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.84 × 363
65 più
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
