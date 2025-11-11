- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
47 (45.19%)
Loss Trade:
57 (54.81%)
Best Trade:
671.82 HKD
Worst Trade:
-230.36 HKD
Profitto lordo:
4 220.50 HKD (392 977 pips)
Perdita lorda:
-2 935.10 HKD (279 726 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (381.93 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
708.19 HKD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
71 (68.27%)
Short Trade:
33 (31.73%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
12.36 HKD
Profitto medio:
89.80 HKD
Perdita media:
-51.49 HKD
Massime perdite consecutive:
8 (-580.17 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-580.17 HKD (8)
Crescita mensile:
4.69%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
303.64 HKD
Massimale:
946.57 HKD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|164
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-10
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +671.82 HKD
Worst Trade: -230 HKD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +381.93 HKD
Massima perdita consecutiva: -580.17 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.53 × 34
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 363
