Gar Hoe Gary Au

Break9 XAUUSD

Gar Hoe Gary Au
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 91%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
248
Transacciones Rentables:
124 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
124 (50.00%)
Mejor transacción:
2 989.02 HKD
Peor transacción:
-1 313.91 HKD
Beneficio Bruto:
45 626.55 HKD (452 654 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 539.21 HKD (319 804 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (3 784.51 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 216.56 HKD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
7.93%
Carga máxima del depósito:
22.74%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
5.42
Transacciones Largas:
200 (80.65%)
Transacciones Cortas:
48 (19.35%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
81.00 HKD
Beneficio medio:
367.96 HKD
Pérdidas medias:
-205.96 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 982.24 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 620.33 HKD (6)
Crecimiento al mes:
97.39%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
938.77 HKD
Máxima:
3 709.03 HKD (42.95%)
Reducción relativa:
De balance:
25.14% (3 544.30 HKD)
De fondos:
9.35% (1 109.83 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 205
BTCUSD 41
AUDSGD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 1
AUDSGD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 35K
BTCUSD 98K
AUDSGD -27
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 989.02 HKD
Peor transacción: -1 314 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3 784.51 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 982.24 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
otros 67...
No hay comentarios
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Break9 XAUUSD
999 USD al mes
91%
0
0
USD
41K
HKD
13
84%
248
50%
8%
1.78
81.00
HKD
25%
1:500
