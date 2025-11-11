- Incremento
- Reducción
Total de Trades:
248
Transacciones Rentables:
124 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
124 (50.00%)
Mejor transacción:
2 989.02 HKD
Peor transacción:
-1 313.91 HKD
Beneficio Bruto:
45 626.55 HKD (452 654 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 539.21 HKD (319 804 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (3 784.51 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 216.56 HKD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
7.93%
Carga máxima del depósito:
22.74%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
5.42
Transacciones Largas:
200 (80.65%)
Transacciones Cortas:
48 (19.35%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
81.00 HKD
Beneficio medio:
367.96 HKD
Pérdidas medias:
-205.96 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 982.24 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 620.33 HKD (6)
Crecimiento al mes:
97.39%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
938.77 HKD
Máxima:
3 709.03 HKD (42.95%)
Reducción relativa:
De balance:
25.14% (3 544.30 HKD)
De fondos:
9.35% (1 109.83 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|35K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-27
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 989.02 HKD
Peor transacción: -1 314 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3 784.51 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 982.24 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
