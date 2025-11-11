- 成长
交易:
242
盈利交易:
124 (51.23%)
亏损交易:
118 (48.76%)
最好交易:
2 989.02 HKD
最差交易:
-1 313.91 HKD
毛利:
45 626.55 HKD (452 654 pips)
毛利亏损:
-25 006.08 HKD (312 991 pips)
最大连续赢利:
13 (3 784.51 HKD)
最大连续盈利:
8 216.56 HKD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
7.93%
最大入金加载:
22.74%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
5.56
长期交易:
194 (80.17%)
短期交易:
48 (19.83%)
利润因子:
1.82
预期回报:
85.21 HKD
平均利润:
367.96 HKD
平均损失:
-211.92 HKD
最大连续失误:
8 (-2 481.20 HKD)
最大连续亏损:
-3 620.33 HKD (6)
每月增长:
120.78%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
938.77 HKD
最大值:
3 709.03 HKD (42.95%)
相对跌幅:
结余:
25.14% (3 544.30 HKD)
净值:
9.35% (1 109.83 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.7K
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-27
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 989.02 HKD
最差交易: -1 314 HKD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 784.51 HKD
最大连续亏损: -2 481.20 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
93%
0
0
USD
USD
41K
HKD
HKD
13
83%
242
51%
8%
1.82
85.21
HKD
HKD
25%
1:500