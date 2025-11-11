信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Break9 XAUUSD
Gar Hoe Gary Au

Break9 XAUUSD

Gar Hoe Gary Au
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 93%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
242
盈利交易:
124 (51.23%)
亏损交易:
118 (48.76%)
最好交易:
2 989.02 HKD
最差交易:
-1 313.91 HKD
毛利:
45 626.55 HKD (452 654 pips)
毛利亏损:
-25 006.08 HKD (312 991 pips)
最大连续赢利:
13 (3 784.51 HKD)
最大连续盈利:
8 216.56 HKD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
7.93%
最大入金加载:
22.74%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
5.56
长期交易:
194 (80.17%)
短期交易:
48 (19.83%)
利润因子:
1.82
预期回报:
85.21 HKD
平均利润:
367.96 HKD
平均损失:
-211.92 HKD
最大连续失误:
8 (-2 481.20 HKD)
最大连续亏损:
-3 620.33 HKD (6)
每月增长:
120.78%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
938.77 HKD
最大值:
3 709.03 HKD (42.95%)
相对跌幅:
结余:
25.14% (3 544.30 HKD)
净值:
9.35% (1 109.83 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 199
BTCUSD 41
AUDSGD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.7K
BTCUSD 1
AUDSGD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD 98K
AUDSGD -27
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 989.02 HKD
最差交易: -1 314 HKD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 784.51 HKD
最大连续亏损: -2 481.20 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 更多...
没有评论
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
