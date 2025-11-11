SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Break9 Pheonix
Gar Hoe Gary Au

Break9 Pheonix

Gar Hoe Gary Au
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
47 (45.19%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (54.81%)
En iyi işlem:
671.82 HKD
En kötü işlem:
-230.36 HKD
Brüt kâr:
4 220.50 HKD (392 977 pips)
Brüt zarar:
-2 935.10 HKD (279 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (381.93 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
708.19 HKD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.36
Alış işlemleri:
71 (68.27%)
Satış işlemleri:
33 (31.73%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
12.36 HKD
Ortalama kâr:
89.80 HKD
Ortalama zarar:
-51.49 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-580.17 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-580.17 HKD (8)
Aylık büyüme:
4.69%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
303.64 HKD
Maksimum:
946.57 HKD (24.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 62
BTCUSD 41
AUDSGD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 164
BTCUSD 1
AUDSGD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD 98K
AUDSGD -10
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +671.82 HKD
En kötü işlem: -230 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +381.93 HKD
Maksimum ardışık zarar: -580.17 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.53 × 34
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.84 × 363
65 daha fazla...
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
