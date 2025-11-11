- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
47 (45.19%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (54.81%)
En iyi işlem:
671.82 HKD
En kötü işlem:
-230.36 HKD
Brüt kâr:
4 220.50 HKD (392 977 pips)
Brüt zarar:
-2 935.10 HKD (279 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (381.93 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
708.19 HKD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.36
Alış işlemleri:
71 (68.27%)
Satış işlemleri:
33 (31.73%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
12.36 HKD
Ortalama kâr:
89.80 HKD
Ortalama zarar:
-51.49 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-580.17 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-580.17 HKD (8)
Aylık büyüme:
4.69%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
303.64 HKD
Maksimum:
946.57 HKD (24.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|164
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-10
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +671.82 HKD
En kötü işlem: -230 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +381.93 HKD
Maksimum ardışık zarar: -580.17 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
itexsys-Platform
|0.00 × 1
VantageFX-Live
|0.00 × 4
OctaFX-Real
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 9
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
Weltrade-Real
|0.00 × 17
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
|0.53 × 34
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
FusionMarkets-Live
|2.84 × 363
İnceleme yok