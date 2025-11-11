- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
248
Negociações com lucro:
124 (50.00%)
Negociações com perda:
124 (50.00%)
Melhor negociação:
2 989.02 HKD
Pior negociação:
-1 313.91 HKD
Lucro bruto:
45 626.55 HKD (452 654 pips)
Perda bruta:
-25 539.21 HKD (319 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (3 784.51 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
8 216.56 HKD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
7.93%
Depósito máximo carregado:
22.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
5.42
Negociações longas:
200 (80.65%)
Negociações curtas:
48 (19.35%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
81.00 HKD
Lucro médio:
367.96 HKD
Perda média:
-205.96 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 982.24 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-3 620.33 HKD (6)
Crescimento mensal:
97.39%
Previsão anual:
1 181.73%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
938.77 HKD
Máximo:
3 709.03 HKD (42.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.14% (3 544.30 HKD)
Pelo Capital Líquido:
9.35% (1 109.83 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|35K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-27
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 989.02 HKD
Pior negociação: -1 314 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3 784.51 HKD
Máxima perda consecutiva: -1 982.24 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
91%
0
0
USD
USD
41K
HKD
HKD
13
84%
248
50%
8%
1.78
81.00
HKD
HKD
25%
1:500