Gar Hoe Gary Au

Break9 XAUUSD

0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 91%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
248
Negociações com lucro:
124 (50.00%)
Negociações com perda:
124 (50.00%)
Melhor negociação:
2 989.02 HKD
Pior negociação:
-1 313.91 HKD
Lucro bruto:
45 626.55 HKD (452 654 pips)
Perda bruta:
-25 539.21 HKD (319 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (3 784.51 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
8 216.56 HKD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
7.93%
Depósito máximo carregado:
22.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
5.42
Negociações longas:
200 (80.65%)
Negociações curtas:
48 (19.35%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
81.00 HKD
Lucro médio:
367.96 HKD
Perda média:
-205.96 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 982.24 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-3 620.33 HKD (6)
Crescimento mensal:
97.39%
Previsão anual:
1 181.73%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
938.77 HKD
Máximo:
3 709.03 HKD (42.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.14% (3 544.30 HKD)
Pelo Capital Líquido:
9.35% (1 109.83 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 205
BTCUSD 41
AUDSGD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 1
AUDSGD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 35K
BTCUSD 98K
AUDSGD -27
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 989.02 HKD
Pior negociação: -1 314 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3 784.51 HKD
Máxima perda consecutiva: -1 982.24 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
67 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

