- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
250
Прибыльных трейдов:
125 (50.00%)
Убыточных трейдов:
125 (50.00%)
Лучший трейд:
2 989.02 HKD
Худший трейд:
-1 313.91 HKD
Общая прибыль:
48 281.83 HKD (453 302 pips)
Общий убыток:
-26 621.23 HKD (320 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (3 784.51 HKD)
Макс. прибыль в серии:
8 216.56 HKD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
7.93%
Макс. загрузка депозита:
22.74%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
5.84
Длинных трейдов:
200 (80.00%)
Коротких трейдов:
50 (20.00%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
86.64 HKD
Средняя прибыль:
386.25 HKD
Средний убыток:
-212.97 HKD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 982.24 HKD)
Макс. убыток в серии:
-3 620.33 HKD (6)
Прирост в месяц:
102.75%
Годовой прогноз:
1 246.75%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
938.77 HKD
Максимальная:
3 709.03 HKD (42.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.14% (3 544.30 HKD)
По эквити:
9.35% (1 109.83 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-27
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 989.02 HKD
Худший трейд: -1 314 HKD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 784.51 HKD
Макс. убыток в серии: -1 982.24 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
42K
HKD
HKD
14
84%
250
50%
8%
1.81
86.64
HKD
HKD
25%
1:500