Gar Hoe Gary Au

Break9 XAUUSD

Gar Hoe Gary Au
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
250
Прибыльных трейдов:
125 (50.00%)
Убыточных трейдов:
125 (50.00%)
Лучший трейд:
2 989.02 HKD
Худший трейд:
-1 313.91 HKD
Общая прибыль:
48 281.83 HKD (453 302 pips)
Общий убыток:
-26 621.23 HKD (320 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (3 784.51 HKD)
Макс. прибыль в серии:
8 216.56 HKD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
7.93%
Макс. загрузка депозита:
22.74%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
5.84
Длинных трейдов:
200 (80.00%)
Коротких трейдов:
50 (20.00%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
86.64 HKD
Средняя прибыль:
386.25 HKD
Средний убыток:
-212.97 HKD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 982.24 HKD)
Макс. убыток в серии:
-3 620.33 HKD (6)
Прирост в месяц:
102.75%
Годовой прогноз:
1 246.75%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
938.77 HKD
Максимальная:
3 709.03 HKD (42.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.14% (3 544.30 HKD)
По эквити:
9.35% (1 109.83 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 207
BTCUSD 41
AUDSGD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD 1
AUDSGD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
BTCUSD 98K
AUDSGD -27
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 989.02 HKD
Худший трейд: -1 314 HKD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 784.51 HKD
Макс. убыток в серии: -1 982.24 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
еще 67...
Нет отзывов
2025.12.29 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
