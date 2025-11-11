SignaleKategorien
Break9 XAUUSD
Gar Hoe Gary Au

Break9 XAUUSD

Gar Hoe Gary Au
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 103%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
249
Gewinntrades:
125 (50.20%)
Verlusttrades:
124 (49.80%)
Bester Trade:
2 989.02 HKD
Schlechtester Trade:
-1 313.91 HKD
Bruttoprofit:
48 281.83 HKD (453 302 pips)
Bruttoverlust:
-25 553.59 HKD (319 804 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (3 784.51 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 216.56 HKD (4)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
7.93%
Max deposit load:
22.74%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
36 Minuten
Erholungsfaktor:
6.13
Long-Positionen:
200 (80.32%)
Short-Positionen:
49 (19.68%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
91.28 HKD
Durchschnittlicher Profit:
386.25 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-206.08 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 982.24 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 620.33 HKD (6)
Wachstum pro Monat :
107.89%
Jahresprognose:
1 309.06%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
938.77 HKD
Maximaler:
3 709.03 HKD (42.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.14% (3 544.30 HKD)
Kapital:
9.35% (1 109.83 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 206
BTCUSD 41
AUDSGD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.9K
BTCUSD 1
AUDSGD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
BTCUSD 98K
AUDSGD -27
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 989.02 HKD
Schlechtester Trade: -1 314 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 784.51 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 982.24 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
noch 67 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.