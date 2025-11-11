- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
249
Gewinntrades:
125 (50.20%)
Verlusttrades:
124 (49.80%)
Bester Trade:
2 989.02 HKD
Schlechtester Trade:
-1 313.91 HKD
Bruttoprofit:
48 281.83 HKD (453 302 pips)
Bruttoverlust:
-25 553.59 HKD (319 804 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (3 784.51 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 216.56 HKD (4)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
7.93%
Max deposit load:
22.74%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
36 Minuten
Erholungsfaktor:
6.13
Long-Positionen:
200 (80.32%)
Short-Positionen:
49 (19.68%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
91.28 HKD
Durchschnittlicher Profit:
386.25 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-206.08 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 982.24 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 620.33 HKD (6)
Wachstum pro Monat :
107.89%
Jahresprognose:
1 309.06%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
938.77 HKD
Maximaler:
3 709.03 HKD (42.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.14% (3 544.30 HKD)
Kapital:
9.35% (1 109.83 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.9K
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|36K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-27
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 989.02 HKD
Schlechtester Trade: -1 314 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 784.51 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 982.24 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
