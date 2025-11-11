シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Break9 XAUUSD
Gar Hoe Gary Au

Break9 XAUUSD

Gar Hoe Gary Au
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 91%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
248
利益トレード:
124 (50.00%)
損失トレード:
124 (50.00%)
ベストトレード:
2 989.02 HKD
最悪のトレード:
-1 313.91 HKD
総利益:
45 626.55 HKD (452 654 pips)
総損失:
-25 539.21 HKD (319 804 pips)
最大連続の勝ち:
13 (3 784.51 HKD)
最大連続利益:
8 216.56 HKD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
7.93%
最大入金額:
22.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
5.42
長いトレード:
200 (80.65%)
短いトレード:
48 (19.35%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
81.00 HKD
平均利益:
367.96 HKD
平均損失:
-205.96 HKD
最大連続の負け:
10 (-1 982.24 HKD)
最大連続損失:
-3 620.33 HKD (6)
月間成長:
97.39%
年間予想:
1 181.73%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
938.77 HKD
最大の:
3 709.03 HKD (42.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.14% (3 544.30 HKD)
エクイティによる:
9.35% (1 109.83 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 205
BTCUSD 41
AUDSGD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 1
AUDSGD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 35K
BTCUSD 98K
AUDSGD -27
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 989.02 HKD
最悪のトレード: -1 314 HKD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3 784.51 HKD
最大連続損失: -1 982.24 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
67 より多く...
レビューなし
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Break9 XAUUSD
999 USD/月
91%
0
0
USD
41K
HKD
13
84%
248
50%
8%
1.78
81.00
HKD
25%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください