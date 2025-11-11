- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
248
利益トレード:
124 (50.00%)
損失トレード:
124 (50.00%)
ベストトレード:
2 989.02 HKD
最悪のトレード:
-1 313.91 HKD
総利益:
45 626.55 HKD (452 654 pips)
総損失:
-25 539.21 HKD (319 804 pips)
最大連続の勝ち:
13 (3 784.51 HKD)
最大連続利益:
8 216.56 HKD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
7.93%
最大入金額:
22.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
5.42
長いトレード:
200 (80.65%)
短いトレード:
48 (19.35%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
81.00 HKD
平均利益:
367.96 HKD
平均損失:
-205.96 HKD
最大連続の負け:
10 (-1 982.24 HKD)
最大連続損失:
-3 620.33 HKD (6)
月間成長:
97.39%
年間予想:
1 181.73%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
938.77 HKD
最大の:
3 709.03 HKD (42.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.14% (3 544.30 HKD)
エクイティによる:
9.35% (1 109.83 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|35K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-27
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 989.02 HKD
最悪のトレード: -1 314 HKD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3 784.51 HKD
最大連続損失: -1 982.24 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
67 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
91%
0
0
USD
USD
41K
HKD
HKD
13
84%
248
50%
8%
1.78
81.00
HKD
HKD
25%
1:500