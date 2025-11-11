SignauxSections
Gar Hoe Gary Au

Break9 Pheonix

Gar Hoe Gary Au
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
47 (45.19%)
Perte trades:
57 (54.81%)
Meilleure transaction:
671.82 HKD
Pire transaction:
-230.36 HKD
Bénéfice brut:
4 220.50 HKD (392 977 pips)
Perte brute:
-2 935.10 HKD (279 726 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (381.93 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
708.19 HKD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
1.36
Longs trades:
71 (68.27%)
Courts trades:
33 (31.73%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
12.36 HKD
Bénéfice moyen:
89.80 HKD
Perte moyenne:
-51.49 HKD
Pertes consécutives maximales:
8 (-580.17 HKD)
Perte consécutive maximale:
-580.17 HKD (8)
Croissance mensuelle:
4.69%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
303.64 HKD
Maximal:
946.57 HKD (24.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 HKD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 62
BTCUSD 41
AUDSGD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 164
BTCUSD 1
AUDSGD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD 98K
AUDSGD -10
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +671.82 HKD
Pire transaction: -230 HKD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +381.93 HKD
Perte consécutive maximale: -580.17 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.53 × 34
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.84 × 363
65 plus...
Aucun avis
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
