트레이드:
265
이익 거래:
133 (50.18%)
손실 거래:
132 (49.81%)
최고의 거래:
2 989.02 HKD
최악의 거래:
-1 518.92 HKD
총 수익:
50 210.13 HKD (462 152 pips)
총 손실:
-32 199.90 HKD (321 781 pips)
연속 최대 이익:
13 (3 784.51 HKD)
연속 최대 이익:
8 216.56 HKD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
6.91%
최대 입금량:
22.74%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
3.82
롱(주식매수):
207 (78.11%)
숏(주식차입매도):
58 (21.89%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
67.96 HKD
평균 이익:
377.52 HKD
평균 손실:
-243.94 HKD
연속 최대 손실:
10 (-1 982.24 HKD)
연속 최대 손실:
-3 620.33 HKD (6)
월별 성장률:
51.10%
연간 예측:
619.96%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
938.77 HKD
최대한의:
4 718.01 HKD (18.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.14% (3 544.30 HKD)
자본금별:
9.35% (1 109.83 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|BTCUSD
|41
|AUDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|1
|AUDSGD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|98K
|AUDSGD
|-27
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
최고의 거래: +2 989.02 HKD
최악의 거래: -1 519 HKD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +3 784.51 HKD
연속 최대 손실: -1 982.24 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5928
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
