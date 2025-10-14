SegnaliSezioni
Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 115%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
665
Profit Trade:
639 (96.09%)
Loss Trade:
26 (3.91%)
Best Trade:
9.41 USD
Worst Trade:
-8.89 USD
Profitto lordo:
756.79 USD (106 172 pips)
Perdita lorda:
-65.71 USD (7 391 pips)
Vincite massime consecutive:
189 (168.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.89 USD (189)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.35%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
206
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
77.74
Long Trade:
274 (41.20%)
Short Trade:
391 (58.80%)
Fattore di profitto:
11.52
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.89 USD (1)
Crescita mensile:
89.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
8.89 USD (0.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.78% (8.90 USD)
Per equità:
25.11% (324.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 135
GBPNZD 77
EURJPY 71
GBPAUD 38
AUDCAD 34
GBPCAD 28
CADCHF 28
AUDJPY 24
EURAUD 24
AUDUSD 23
USDCHF 22
GBPUSD 22
NZDCAD 20
EURGBP 16
EURUSD 15
NZDJPY 14
USDJPY 11
NZDUSD 10
EURNZD 9
GBPCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 9
NZDCHF 6
CADJPY 4
USDCAD 4
EURCHF 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 96
GBPNZD 61
EURJPY 61
GBPAUD 61
AUDCAD 18
GBPCAD 22
CADCHF 31
AUDJPY 33
EURAUD 41
AUDUSD 19
USDCHF 26
GBPUSD 25
NZDCAD 9
EURGBP 17
EURUSD 25
NZDJPY 20
USDJPY 24
NZDUSD 9
EURNZD 22
GBPCHF 17
GBPJPY 16
CHFJPY 15
NZDCHF 7
CADJPY 7
USDCAD 6
EURCHF 4
AUDNZD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 14K
GBPNZD 11K
EURJPY 10K
GBPAUD 9.5K
AUDCAD 3K
GBPCAD 3.9K
CADCHF 2.5K
AUDJPY 5.4K
EURAUD 6.6K
AUDUSD 2K
USDCHF 2.1K
GBPUSD 2.6K
NZDCAD 1.5K
EURGBP 1.4K
EURUSD 2.5K
NZDJPY 2.9K
USDJPY 3.7K
NZDUSD 971
EURNZD 3.9K
GBPCHF 1.1K
GBPJPY 2.6K
CHFJPY 2.5K
NZDCHF 535
CADJPY 1K
USDCAD 811
EURCHF 302
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.41 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 189
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +168.89 USD
Massima perdita consecutiva: -4.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.23 × 17037
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1343
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
74 più
Non ci sono recensioni
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BG3
30USD al mese
115%
0
0
USD
1.3K
USD
6
100%
665
96%
100%
11.51
1.04
USD
25%
1:300
Copia

