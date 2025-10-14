- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 901
Negociações com lucro:
1 780 (93.63%)
Negociações com perda:
121 (6.37%)
Melhor negociação:
16.32 USD
Pior negociação:
-47.34 USD
Lucro bruto:
2 388.02 USD (344 534 pips)
Perda bruta:
-671.39 USD (87 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
189 (168.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.89 USD (189)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
43.51%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
19.15
Negociações longas:
857 (45.08%)
Negociações curtas:
1 044 (54.92%)
Fator de lucro:
3.56
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
1.34 USD
Perda média:
-5.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-89.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.63 USD (4)
Crescimento mensal:
13.39%
Previsão anual:
162.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
89.64 USD (4.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.47% (89.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.98% (772.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|235
|GBPNZD
|208
|GBPAUD
|135
|EURJPY
|117
|AUDNZD
|111
|AUDCAD
|109
|GBPCAD
|92
|USDCHF
|87
|EURAUD
|77
|NZDJPY
|68
|AUDJPY
|66
|AUDUSD
|66
|CADCHF
|63
|GBPUSD
|59
|NZDCAD
|56
|EURUSD
|48
|USDJPY
|43
|CHFJPY
|41
|AUDCHF
|35
|NZDUSD
|31
|EURNZD
|28
|EURGBP
|26
|GBPCHF
|24
|GBPJPY
|22
|CADJPY
|17
|USDCAD
|15
|NZDCHF
|14
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|164
|GBPNZD
|152
|GBPAUD
|179
|EURJPY
|107
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|58
|GBPCAD
|80
|USDCHF
|83
|EURAUD
|135
|NZDJPY
|72
|AUDJPY
|32
|AUDUSD
|55
|CADCHF
|51
|GBPUSD
|74
|NZDCAD
|40
|EURUSD
|79
|USDJPY
|-63
|CHFJPY
|78
|AUDCHF
|52
|NZDUSD
|32
|EURNZD
|44
|EURGBP
|31
|GBPCHF
|44
|GBPJPY
|42
|CADJPY
|30
|USDCAD
|15
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|25K
|GBPNZD
|29K
|GBPAUD
|29K
|EURJPY
|18K
|AUDNZD
|9.5K
|AUDCAD
|9.4K
|GBPCAD
|12K
|USDCHF
|7.1K
|EURAUD
|22K
|NZDJPY
|11K
|AUDJPY
|6.5K
|AUDUSD
|6.1K
|CADCHF
|4.7K
|GBPUSD
|7.8K
|NZDCAD
|6K
|EURUSD
|8.5K
|USDJPY
|-5.6K
|CHFJPY
|13K
|AUDCHF
|4.3K
|NZDUSD
|3.4K
|EURNZD
|8.8K
|EURGBP
|2.3K
|GBPCHF
|3.2K
|GBPJPY
|6.7K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|2.3K
|NZDCHF
|1.6K
|EURCHF
|925
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.32 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 189
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +168.89 USD
Máxima perda consecutiva: -89.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17299
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
