Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 286%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 901
Negociações com lucro:
1 780 (93.63%)
Negociações com perda:
121 (6.37%)
Melhor negociação:
16.32 USD
Pior negociação:
-47.34 USD
Lucro bruto:
2 388.02 USD (344 534 pips)
Perda bruta:
-671.39 USD (87 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
189 (168.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.89 USD (189)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
43.51%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
19.15
Negociações longas:
857 (45.08%)
Negociações curtas:
1 044 (54.92%)
Fator de lucro:
3.56
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
1.34 USD
Perda média:
-5.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-89.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.63 USD (4)
Crescimento mensal:
13.39%
Previsão anual:
162.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
89.64 USD (4.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.47% (89.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.98% (772.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD 235
GBPNZD 208
GBPAUD 135
EURJPY 117
AUDNZD 111
AUDCAD 109
GBPCAD 92
USDCHF 87
EURAUD 77
NZDJPY 68
AUDJPY 66
AUDUSD 66
CADCHF 63
GBPUSD 59
NZDCAD 56
EURUSD 48
USDJPY 43
CHFJPY 41
AUDCHF 35
NZDUSD 31
EURNZD 28
EURGBP 26
GBPCHF 24
GBPJPY 22
CADJPY 17
USDCAD 15
NZDCHF 14
EURCHF 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD 164
GBPNZD 152
GBPAUD 179
EURJPY 107
AUDNZD 24
AUDCAD 58
GBPCAD 80
USDCHF 83
EURAUD 135
NZDJPY 72
AUDJPY 32
AUDUSD 55
CADCHF 51
GBPUSD 74
NZDCAD 40
EURUSD 79
USDJPY -63
CHFJPY 78
AUDCHF 52
NZDUSD 32
EURNZD 44
EURGBP 31
GBPCHF 44
GBPJPY 42
CADJPY 30
USDCAD 15
NZDCHF 18
EURCHF 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD 25K
GBPNZD 29K
GBPAUD 29K
EURJPY 18K
AUDNZD 9.5K
AUDCAD 9.4K
GBPCAD 12K
USDCHF 7.1K
EURAUD 22K
NZDJPY 11K
AUDJPY 6.5K
AUDUSD 6.1K
CADCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
NZDCAD 6K
EURUSD 8.5K
USDJPY -5.6K
CHFJPY 13K
AUDCHF 4.3K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 8.8K
EURGBP 2.3K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 6.7K
CADJPY 4.9K
USDCAD 2.3K
NZDCHF 1.6K
EURCHF 925
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.32 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 189
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +168.89 USD
Máxima perda consecutiva: -89.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
112 mais ...
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
