Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 115%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
665
Kârla kapanan işlemler:
639 (96.09%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (3.91%)
En iyi işlem:
9.41 USD
En kötü işlem:
-8.89 USD
Brüt kâr:
756.79 USD (106 172 pips)
Brüt zarar:
-65.71 USD (7 391 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
189 (168.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.89 USD (189)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.40%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
77.74
Alış işlemleri:
274 (41.20%)
Satış işlemleri:
391 (58.80%)
Kâr faktörü:
11.52
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-2.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.89 USD (1)
Aylık büyüme:
89.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
8.89 USD (0.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.78% (8.90 USD)
Varlığa göre:
25.25% (326.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 135
GBPNZD 77
EURJPY 71
GBPAUD 38
AUDCAD 34
GBPCAD 28
CADCHF 28
AUDJPY 24
EURAUD 24
AUDUSD 23
USDCHF 22
GBPUSD 22
NZDCAD 20
EURGBP 16
EURUSD 15
NZDJPY 14
USDJPY 11
NZDUSD 10
EURNZD 9
GBPCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 9
NZDCHF 6
CADJPY 4
USDCAD 4
EURCHF 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 96
GBPNZD 61
EURJPY 61
GBPAUD 61
AUDCAD 18
GBPCAD 22
CADCHF 31
AUDJPY 33
EURAUD 41
AUDUSD 19
USDCHF 26
GBPUSD 25
NZDCAD 9
EURGBP 17
EURUSD 25
NZDJPY 20
USDJPY 24
NZDUSD 9
EURNZD 22
GBPCHF 17
GBPJPY 16
CHFJPY 15
NZDCHF 7
CADJPY 7
USDCAD 6
EURCHF 4
AUDNZD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 14K
GBPNZD 11K
EURJPY 10K
GBPAUD 9.5K
AUDCAD 3K
GBPCAD 3.9K
CADCHF 2.5K
AUDJPY 5.4K
EURAUD 6.6K
AUDUSD 2K
USDCHF 2.1K
GBPUSD 2.6K
NZDCAD 1.5K
EURGBP 1.4K
EURUSD 2.5K
NZDJPY 2.9K
USDJPY 3.7K
NZDUSD 971
EURNZD 3.9K
GBPCHF 1.1K
GBPJPY 2.6K
CHFJPY 2.5K
NZDCHF 535
CADJPY 1K
USDCAD 811
EURCHF 302
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.41 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 189
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +168.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.23 × 17037
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1344
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
İnceleme yok
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
