- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
665
Kârla kapanan işlemler:
639 (96.09%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (3.91%)
En iyi işlem:
9.41 USD
En kötü işlem:
-8.89 USD
Brüt kâr:
756.79 USD (106 172 pips)
Brüt zarar:
-65.71 USD (7 391 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
189 (168.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.89 USD (189)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.40%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
77.74
Alış işlemleri:
274 (41.20%)
Satış işlemleri:
391 (58.80%)
Kâr faktörü:
11.52
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-2.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.89 USD (1)
Aylık büyüme:
89.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
8.89 USD (0.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.78% (8.90 USD)
Varlığa göre:
25.25% (326.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|135
|GBPNZD
|77
|EURJPY
|71
|GBPAUD
|38
|AUDCAD
|34
|GBPCAD
|28
|CADCHF
|28
|AUDJPY
|24
|EURAUD
|24
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|22
|GBPUSD
|22
|NZDCAD
|20
|EURGBP
|16
|EURUSD
|15
|NZDJPY
|14
|USDJPY
|11
|NZDUSD
|10
|EURNZD
|9
|GBPCHF
|9
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|9
|NZDCHF
|6
|CADJPY
|4
|USDCAD
|4
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|96
|GBPNZD
|61
|EURJPY
|61
|GBPAUD
|61
|AUDCAD
|18
|GBPCAD
|22
|CADCHF
|31
|AUDJPY
|33
|EURAUD
|41
|AUDUSD
|19
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|25
|NZDCAD
|9
|EURGBP
|17
|EURUSD
|25
|NZDJPY
|20
|USDJPY
|24
|NZDUSD
|9
|EURNZD
|22
|GBPCHF
|17
|GBPJPY
|16
|CHFJPY
|15
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|7
|USDCAD
|6
|EURCHF
|4
|AUDNZD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|14K
|GBPNZD
|11K
|EURJPY
|10K
|GBPAUD
|9.5K
|AUDCAD
|3K
|GBPCAD
|3.9K
|CADCHF
|2.5K
|AUDJPY
|5.4K
|EURAUD
|6.6K
|AUDUSD
|2K
|USDCHF
|2.1K
|GBPUSD
|2.6K
|NZDCAD
|1.5K
|EURGBP
|1.4K
|EURUSD
|2.5K
|NZDJPY
|2.9K
|USDJPY
|3.7K
|NZDUSD
|971
|EURNZD
|3.9K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPJPY
|2.6K
|CHFJPY
|2.5K
|NZDCHF
|535
|CADJPY
|1K
|USDCAD
|811
|EURCHF
|302
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.41 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 189
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +168.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.45 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 31
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17037
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.45 × 33
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.63 × 169
|
GoMarkets-Live
|1.63 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.64 × 1344
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
115%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
6
100%
665
96%
100%
11.51
1.04
USD
USD
25%
1:300