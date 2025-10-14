SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BG3
Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 287%
RoboForex-ECN
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 909
Gewinntrades:
1 788 (93.66%)
Verlusttrades:
121 (6.34%)
Bester Trade:
16.32 USD
Schlechtester Trade:
-47.34 USD
Bruttoprofit:
2 395.99 USD (345 434 pips)
Bruttoverlust:
-671.45 USD (87 180 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
189 (168.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.89 USD (189)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
43.51%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
19.24
Long-Positionen:
861 (45.10%)
Short-Positionen:
1 048 (54.90%)
Profit-Faktor:
3.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-89.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
12.76%
Jahresprognose:
154.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
89.64 USD (4.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.47% (89.67 USD)
Kapital:
55.98% (772.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD 237
GBPNZD 208
GBPAUD 136
EURJPY 117
AUDNZD 111
AUDCAD 111
GBPCAD 92
USDCHF 87
EURAUD 77
NZDJPY 68
AUDJPY 66
AUDUSD 66
CADCHF 64
GBPUSD 59
NZDCAD 56
EURUSD 48
USDJPY 43
CHFJPY 41
AUDCHF 35
NZDUSD 31
EURNZD 28
EURGBP 27
GBPCHF 24
GBPJPY 22
CADJPY 17
USDCAD 16
NZDCHF 14
EURCHF 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD 166
GBPNZD 152
GBPAUD 181
EURJPY 107
AUDNZD 24
AUDCAD 59
GBPCAD 80
USDCHF 83
EURAUD 135
NZDJPY 72
AUDJPY 32
AUDUSD 55
CADCHF 51
GBPUSD 74
NZDCAD 40
EURUSD 79
USDJPY -63
CHFJPY 78
AUDCHF 52
NZDUSD 32
EURNZD 44
EURGBP 34
GBPCHF 44
GBPJPY 42
CADJPY 30
USDCAD 16
NZDCHF 18
EURCHF 10
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD 25K
GBPNZD 29K
GBPAUD 29K
EURJPY 18K
AUDNZD 9.5K
AUDCAD 9.5K
GBPCAD 12K
USDCHF 7.1K
EURAUD 22K
NZDJPY 11K
AUDJPY 6.5K
AUDUSD 6.1K
CADCHF 4.8K
GBPUSD 7.8K
NZDCAD 6K
EURUSD 8.5K
USDJPY -5.6K
CHFJPY 13K
AUDCHF 4.3K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 8.8K
EURGBP 2.4K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 6.7K
CADJPY 4.9K
USDCAD 2.4K
NZDCHF 1.6K
EURCHF 925
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.32 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 189
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +168.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17302
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
FXCC1-Trade
1.60 × 10
noch 113 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
