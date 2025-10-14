Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live 0.00 × 2 Bybit-Live 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.23 × 40 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ICMarkets-MT5 0.43 × 23 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 MonetaMarkets-Live 0.67 × 6 Alpari-Real01 0.86 × 42 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 VantageInternational-Live 13 1.00 × 12 VantageInternational-Live 5 1.00 × 1 RoboMarketsSC-ECN 1.17 × 41 RoboForex-ECN 1.23 × 17302 VantageInternational-Live 15 1.27 × 15 ICMarketsEU-MT5-2 1.36 × 147 StriforLLC-Live 1.40 × 5 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 PUPrime-Live2 1.55 × 319 VantageInternational-Live 7 1.57 × 148 FXCC1-Trade 1.60 × 10 noch 113 ...