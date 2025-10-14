- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 909
Gewinntrades:
1 788 (93.66%)
Verlusttrades:
121 (6.34%)
Bester Trade:
16.32 USD
Schlechtester Trade:
-47.34 USD
Bruttoprofit:
2 395.99 USD (345 434 pips)
Bruttoverlust:
-671.45 USD (87 180 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
189 (168.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.89 USD (189)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
43.51%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
19.24
Long-Positionen:
861 (45.10%)
Short-Positionen:
1 048 (54.90%)
Profit-Faktor:
3.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-89.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
12.76%
Jahresprognose:
154.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
89.64 USD (4.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.47% (89.67 USD)
Kapital:
55.98% (772.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCAD
|237
|GBPNZD
|208
|GBPAUD
|136
|EURJPY
|117
|AUDNZD
|111
|AUDCAD
|111
|GBPCAD
|92
|USDCHF
|87
|EURAUD
|77
|NZDJPY
|68
|AUDJPY
|66
|AUDUSD
|66
|CADCHF
|64
|GBPUSD
|59
|NZDCAD
|56
|EURUSD
|48
|USDJPY
|43
|CHFJPY
|41
|AUDCHF
|35
|NZDUSD
|31
|EURNZD
|28
|EURGBP
|27
|GBPCHF
|24
|GBPJPY
|22
|CADJPY
|17
|USDCAD
|16
|NZDCHF
|14
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCAD
|166
|GBPNZD
|152
|GBPAUD
|181
|EURJPY
|107
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|59
|GBPCAD
|80
|USDCHF
|83
|EURAUD
|135
|NZDJPY
|72
|AUDJPY
|32
|AUDUSD
|55
|CADCHF
|51
|GBPUSD
|74
|NZDCAD
|40
|EURUSD
|79
|USDJPY
|-63
|CHFJPY
|78
|AUDCHF
|52
|NZDUSD
|32
|EURNZD
|44
|EURGBP
|34
|GBPCHF
|44
|GBPJPY
|42
|CADJPY
|30
|USDCAD
|16
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCAD
|25K
|GBPNZD
|29K
|GBPAUD
|29K
|EURJPY
|18K
|AUDNZD
|9.5K
|AUDCAD
|9.5K
|GBPCAD
|12K
|USDCHF
|7.1K
|EURAUD
|22K
|NZDJPY
|11K
|AUDJPY
|6.5K
|AUDUSD
|6.1K
|CADCHF
|4.8K
|GBPUSD
|7.8K
|NZDCAD
|6K
|EURUSD
|8.5K
|USDJPY
|-5.6K
|CHFJPY
|13K
|AUDCHF
|4.3K
|NZDUSD
|3.4K
|EURNZD
|8.8K
|EURGBP
|2.4K
|GBPCHF
|3.2K
|GBPJPY
|6.7K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|2.4K
|NZDCHF
|1.6K
|EURCHF
|925
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.32 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 189
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +168.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17302
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
VantageInternational-Live 7
|1.57 × 148
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
noch 113 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen