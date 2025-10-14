シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BG3
Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 286%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 901
利益トレード:
1 780 (93.63%)
損失トレード:
121 (6.37%)
ベストトレード:
16.32 USD
最悪のトレード:
-47.34 USD
総利益:
2 388.02 USD (344 534 pips)
総損失:
-671.39 USD (87 180 pips)
最大連続の勝ち:
189 (168.89 USD)
最大連続利益:
168.89 USD (189)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
43.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
65
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
19.15
長いトレード:
857 (45.08%)
短いトレード:
1 044 (54.92%)
プロフィットファクター:
3.56
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
1.34 USD
平均損失:
-5.55 USD
最大連続の負け:
4 (-89.63 USD)
最大連続損失:
-89.63 USD (4)
月間成長:
13.39%
年間予想:
162.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
89.64 USD (4.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.47% (89.67 USD)
エクイティによる:
55.98% (772.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCAD 235
GBPNZD 208
GBPAUD 135
EURJPY 117
AUDNZD 111
AUDCAD 109
GBPCAD 92
USDCHF 87
EURAUD 77
NZDJPY 68
AUDJPY 66
AUDUSD 66
CADCHF 63
GBPUSD 59
NZDCAD 56
EURUSD 48
USDJPY 43
CHFJPY 41
AUDCHF 35
NZDUSD 31
EURNZD 28
EURGBP 26
GBPCHF 24
GBPJPY 22
CADJPY 17
USDCAD 15
NZDCHF 14
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCAD 164
GBPNZD 152
GBPAUD 179
EURJPY 107
AUDNZD 24
AUDCAD 58
GBPCAD 80
USDCHF 83
EURAUD 135
NZDJPY 72
AUDJPY 32
AUDUSD 55
CADCHF 51
GBPUSD 74
NZDCAD 40
EURUSD 79
USDJPY -63
CHFJPY 78
AUDCHF 52
NZDUSD 32
EURNZD 44
EURGBP 31
GBPCHF 44
GBPJPY 42
CADJPY 30
USDCAD 15
NZDCHF 18
EURCHF 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCAD 25K
GBPNZD 29K
GBPAUD 29K
EURJPY 18K
AUDNZD 9.5K
AUDCAD 9.4K
GBPCAD 12K
USDCHF 7.1K
EURAUD 22K
NZDJPY 11K
AUDJPY 6.5K
AUDUSD 6.1K
CADCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
NZDCAD 6K
EURUSD 8.5K
USDJPY -5.6K
CHFJPY 13K
AUDCHF 4.3K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 8.8K
EURGBP 2.3K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 6.7K
CADJPY 4.9K
USDCAD 2.3K
NZDCHF 1.6K
EURCHF 925
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.32 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 189
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +168.89 USD
最大連続損失: -89.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
112 より多く...
レビューなし
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
