信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BG3
Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
增长自 2025 296%
RoboForex-ECN
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 895
盈利交易:
1 776 (93.72%)
亏损交易:
119 (6.28%)
最好交易:
16.32 USD
最差交易:
-41.38 USD
毛利:
2 383.76 USD (344 205 pips)
毛利亏损:
-608.27 USD (78 571 pips)
最大连续赢利:
189 (168.89 USD)
最大连续盈利:
168.89 USD (189)
夏普比率:
0.45
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
43.51%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
116
平均持有时间:
2 天
采收率:
19.81
长期交易:
857 (45.22%)
短期交易:
1 038 (54.78%)
利润因子:
3.92
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
1.34 USD
平均损失:
-5.11 USD
最大连续失误:
4 (-89.63 USD)
最大连续亏损:
-89.63 USD (4)
每月增长:
19.57%
年度预测:
239.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
89.64 USD (4.47%)
相对跌幅:
结余:
4.47% (89.67 USD)
净值:
55.98% (772.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD 235
GBPNZD 208
GBPAUD 135
EURJPY 117
AUDNZD 111
AUDCAD 108
GBPCAD 92
USDCHF 87
EURAUD 77
NZDJPY 68
AUDUSD 66
AUDJPY 64
CADCHF 62
GBPUSD 59
NZDCAD 55
EURUSD 48
USDJPY 43
CHFJPY 41
AUDCHF 35
NZDUSD 31
EURNZD 28
EURGBP 25
GBPCHF 24
GBPJPY 22
CADJPY 17
USDCAD 15
NZDCHF 14
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD 164
GBPNZD 152
GBPAUD 179
EURJPY 107
AUDNZD 24
AUDCAD 58
GBPCAD 80
USDCHF 83
EURAUD 135
NZDJPY 72
AUDUSD 55
AUDJPY 95
CADCHF 50
GBPUSD 74
NZDCAD 39
EURUSD 79
USDJPY -63
CHFJPY 78
AUDCHF 52
NZDUSD 32
EURNZD 44
EURGBP 29
GBPCHF 44
GBPJPY 42
CADJPY 30
USDCAD 15
NZDCHF 18
EURCHF 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD 25K
GBPNZD 29K
GBPAUD 29K
EURJPY 18K
AUDNZD 9.5K
AUDCAD 9.4K
GBPCAD 12K
USDCHF 7.1K
EURAUD 22K
NZDJPY 11K
AUDUSD 6.1K
AUDJPY 15K
CADCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
NZDCAD 5.9K
EURUSD 8.5K
USDJPY -5.6K
CHFJPY 13K
AUDCHF 4.3K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 8.8K
EURGBP 2.2K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 6.7K
CADJPY 4.9K
USDCAD 2.3K
NZDCHF 1.6K
EURCHF 925
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.32 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 189
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +168.89 USD
最大连续亏损: -89.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17296
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
109 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册