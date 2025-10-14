- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 895
盈利交易:
1 776 (93.72%)
亏损交易:
119 (6.28%)
最好交易:
16.32 USD
最差交易:
-41.38 USD
毛利:
2 383.76 USD (344 205 pips)
毛利亏损:
-608.27 USD (78 571 pips)
最大连续赢利:
189 (168.89 USD)
最大连续盈利:
168.89 USD (189)
夏普比率:
0.45
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
43.51%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
116
平均持有时间:
2 天
采收率:
19.81
长期交易:
857 (45.22%)
短期交易:
1 038 (54.78%)
利润因子:
3.92
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
1.34 USD
平均损失:
-5.11 USD
最大连续失误:
4 (-89.63 USD)
最大连续亏损:
-89.63 USD (4)
每月增长:
19.57%
年度预测:
239.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
89.64 USD (4.47%)
相对跌幅:
结余:
4.47% (89.67 USD)
净值:
55.98% (772.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|235
|GBPNZD
|208
|GBPAUD
|135
|EURJPY
|117
|AUDNZD
|111
|AUDCAD
|108
|GBPCAD
|92
|USDCHF
|87
|EURAUD
|77
|NZDJPY
|68
|AUDUSD
|66
|AUDJPY
|64
|CADCHF
|62
|GBPUSD
|59
|NZDCAD
|55
|EURUSD
|48
|USDJPY
|43
|CHFJPY
|41
|AUDCHF
|35
|NZDUSD
|31
|EURNZD
|28
|EURGBP
|25
|GBPCHF
|24
|GBPJPY
|22
|CADJPY
|17
|USDCAD
|15
|NZDCHF
|14
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|164
|GBPNZD
|152
|GBPAUD
|179
|EURJPY
|107
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|58
|GBPCAD
|80
|USDCHF
|83
|EURAUD
|135
|NZDJPY
|72
|AUDUSD
|55
|AUDJPY
|95
|CADCHF
|50
|GBPUSD
|74
|NZDCAD
|39
|EURUSD
|79
|USDJPY
|-63
|CHFJPY
|78
|AUDCHF
|52
|NZDUSD
|32
|EURNZD
|44
|EURGBP
|29
|GBPCHF
|44
|GBPJPY
|42
|CADJPY
|30
|USDCAD
|15
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|25K
|GBPNZD
|29K
|GBPAUD
|29K
|EURJPY
|18K
|AUDNZD
|9.5K
|AUDCAD
|9.4K
|GBPCAD
|12K
|USDCHF
|7.1K
|EURAUD
|22K
|NZDJPY
|11K
|AUDUSD
|6.1K
|AUDJPY
|15K
|CADCHF
|4.7K
|GBPUSD
|7.8K
|NZDCAD
|5.9K
|EURUSD
|8.5K
|USDJPY
|-5.6K
|CHFJPY
|13K
|AUDCHF
|4.3K
|NZDUSD
|3.4K
|EURNZD
|8.8K
|EURGBP
|2.2K
|GBPCHF
|3.2K
|GBPJPY
|6.7K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|2.3K
|NZDCHF
|1.6K
|EURCHF
|925
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.32 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 189
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +168.89 USD
最大连续亏损: -89.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17296
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
没有评论