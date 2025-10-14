SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BG3
Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 115%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
665
Bénéfice trades:
639 (96.09%)
Perte trades:
26 (3.91%)
Meilleure transaction:
9.41 USD
Pire transaction:
-8.89 USD
Bénéfice brut:
756.79 USD (106 172 pips)
Perte brute:
-65.71 USD (7 391 pips)
Gains consécutifs maximales:
189 (168.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
168.89 USD (189)
Ratio de Sharpe:
0.87
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
22.35%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
206
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
77.74
Longs trades:
274 (41.20%)
Courts trades:
391 (58.80%)
Facteur de profit:
11.52
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
1.18 USD
Perte moyenne:
-2.53 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.89 USD (1)
Croissance mensuelle:
89.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 USD
Maximal:
8.89 USD (0.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.78% (8.90 USD)
Par fonds propres:
25.11% (324.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 135
GBPNZD 77
EURJPY 71
GBPAUD 38
AUDCAD 34
GBPCAD 28
CADCHF 28
AUDJPY 24
EURAUD 24
AUDUSD 23
USDCHF 22
GBPUSD 22
NZDCAD 20
EURGBP 16
EURUSD 15
NZDJPY 14
USDJPY 11
NZDUSD 10
EURNZD 9
GBPCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 9
NZDCHF 6
CADJPY 4
USDCAD 4
EURCHF 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 96
GBPNZD 61
EURJPY 61
GBPAUD 61
AUDCAD 18
GBPCAD 22
CADCHF 31
AUDJPY 33
EURAUD 41
AUDUSD 19
USDCHF 26
GBPUSD 25
NZDCAD 9
EURGBP 17
EURUSD 25
NZDJPY 20
USDJPY 24
NZDUSD 9
EURNZD 22
GBPCHF 17
GBPJPY 16
CHFJPY 15
NZDCHF 7
CADJPY 7
USDCAD 6
EURCHF 4
AUDNZD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 14K
GBPNZD 11K
EURJPY 10K
GBPAUD 9.5K
AUDCAD 3K
GBPCAD 3.9K
CADCHF 2.5K
AUDJPY 5.4K
EURAUD 6.6K
AUDUSD 2K
USDCHF 2.1K
GBPUSD 2.6K
NZDCAD 1.5K
EURGBP 1.4K
EURUSD 2.5K
NZDJPY 2.9K
USDJPY 3.7K
NZDUSD 971
EURNZD 3.9K
GBPCHF 1.1K
GBPJPY 2.6K
CHFJPY 2.5K
NZDCHF 535
CADJPY 1K
USDCAD 811
EURCHF 302
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.41 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 189
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +168.89 USD
Perte consécutive maximale: -4.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.23 × 17037
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1343
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
Aucun avis
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BG3
30 USD par mois
115%
0
0
USD
1.3K
USD
6
100%
665
96%
100%
11.51
1.04
USD
25%
1:300
Copier

