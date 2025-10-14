СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BG3
Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 296%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 895
Прибыльных трейдов:
1 776 (93.72%)
Убыточных трейдов:
119 (6.28%)
Лучший трейд:
16.32 USD
Худший трейд:
-41.38 USD
Общая прибыль:
2 383.76 USD (344 205 pips)
Общий убыток:
-608.27 USD (78 571 pips)
Макс. серия выигрышей:
189 (168.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.89 USD (189)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
43.51%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
19.81
Длинных трейдов:
857 (45.22%)
Коротких трейдов:
1 038 (54.78%)
Профит фактор:
3.92
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
1.34 USD
Средний убыток:
-5.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-89.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.63 USD (4)
Прирост в месяц:
19.57%
Годовой прогноз:
239.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
89.64 USD (4.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.47% (89.67 USD)
По эквити:
55.98% (772.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 235
GBPNZD 208
GBPAUD 135
EURJPY 117
AUDNZD 111
AUDCAD 108
GBPCAD 92
USDCHF 87
EURAUD 77
NZDJPY 68
AUDUSD 66
AUDJPY 64
CADCHF 62
GBPUSD 59
NZDCAD 55
EURUSD 48
USDJPY 43
CHFJPY 41
AUDCHF 35
NZDUSD 31
EURNZD 28
EURGBP 25
GBPCHF 24
GBPJPY 22
CADJPY 17
USDCAD 15
NZDCHF 14
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 164
GBPNZD 152
GBPAUD 179
EURJPY 107
AUDNZD 24
AUDCAD 58
GBPCAD 80
USDCHF 83
EURAUD 135
NZDJPY 72
AUDUSD 55
AUDJPY 95
CADCHF 50
GBPUSD 74
NZDCAD 39
EURUSD 79
USDJPY -63
CHFJPY 78
AUDCHF 52
NZDUSD 32
EURNZD 44
EURGBP 29
GBPCHF 44
GBPJPY 42
CADJPY 30
USDCAD 15
NZDCHF 18
EURCHF 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 25K
GBPNZD 29K
GBPAUD 29K
EURJPY 18K
AUDNZD 9.5K
AUDCAD 9.4K
GBPCAD 12K
USDCHF 7.1K
EURAUD 22K
NZDJPY 11K
AUDUSD 6.1K
AUDJPY 15K
CADCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
NZDCAD 5.9K
EURUSD 8.5K
USDJPY -5.6K
CHFJPY 13K
AUDCHF 4.3K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 8.8K
EURGBP 2.2K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 6.7K
CADJPY 4.9K
USDCAD 2.3K
NZDCHF 1.6K
EURCHF 925
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.32 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 189
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +168.89 USD
Макс. убыток в серии: -89.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17296
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
еще 109...
Нет отзывов
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
