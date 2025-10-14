- Incremento
Total de Trades:
1 901
Transacciones Rentables:
1 780 (93.63%)
Transacciones Irrentables:
121 (6.37%)
Mejor transacción:
16.32 USD
Peor transacción:
-47.34 USD
Beneficio Bruto:
2 388.02 USD (344 534 pips)
Pérdidas Brutas:
-671.39 USD (87 180 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
189 (168.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.89 USD (189)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
43.51%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
65
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
19.15
Transacciones Largas:
857 (45.08%)
Transacciones Cortas:
1 044 (54.92%)
Factor de Beneficio:
3.56
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
1.34 USD
Pérdidas medias:
-5.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-89.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
13.39%
Pronóstico anual:
162.44%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
89.64 USD (4.47%)
Reducción relativa:
De balance:
4.47% (89.67 USD)
De fondos:
55.98% (772.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCAD
|235
|GBPNZD
|208
|GBPAUD
|135
|EURJPY
|117
|AUDNZD
|111
|AUDCAD
|109
|GBPCAD
|92
|USDCHF
|87
|EURAUD
|77
|NZDJPY
|68
|AUDJPY
|66
|AUDUSD
|66
|CADCHF
|63
|GBPUSD
|59
|NZDCAD
|56
|EURUSD
|48
|USDJPY
|43
|CHFJPY
|41
|AUDCHF
|35
|NZDUSD
|31
|EURNZD
|28
|EURGBP
|26
|GBPCHF
|24
|GBPJPY
|22
|CADJPY
|17
|USDCAD
|15
|NZDCHF
|14
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCAD
|164
|GBPNZD
|152
|GBPAUD
|179
|EURJPY
|107
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|58
|GBPCAD
|80
|USDCHF
|83
|EURAUD
|135
|NZDJPY
|72
|AUDJPY
|32
|AUDUSD
|55
|CADCHF
|51
|GBPUSD
|74
|NZDCAD
|40
|EURUSD
|79
|USDJPY
|-63
|CHFJPY
|78
|AUDCHF
|52
|NZDUSD
|32
|EURNZD
|44
|EURGBP
|31
|GBPCHF
|44
|GBPJPY
|42
|CADJPY
|30
|USDCAD
|15
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCAD
|25K
|GBPNZD
|29K
|GBPAUD
|29K
|EURJPY
|18K
|AUDNZD
|9.5K
|AUDCAD
|9.4K
|GBPCAD
|12K
|USDCHF
|7.1K
|EURAUD
|22K
|NZDJPY
|11K
|AUDJPY
|6.5K
|AUDUSD
|6.1K
|CADCHF
|4.7K
|GBPUSD
|7.8K
|NZDCAD
|6K
|EURUSD
|8.5K
|USDJPY
|-5.6K
|CHFJPY
|13K
|AUDCHF
|4.3K
|NZDUSD
|3.4K
|EURNZD
|8.8K
|EURGBP
|2.3K
|GBPCHF
|3.2K
|GBPJPY
|6.7K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|2.3K
|NZDCHF
|1.6K
|EURCHF
|925
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.32 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 189
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +168.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -89.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17299
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
No hay comentarios