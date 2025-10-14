SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BG3
Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 286%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 901
Transacciones Rentables:
1 780 (93.63%)
Transacciones Irrentables:
121 (6.37%)
Mejor transacción:
16.32 USD
Peor transacción:
-47.34 USD
Beneficio Bruto:
2 388.02 USD (344 534 pips)
Pérdidas Brutas:
-671.39 USD (87 180 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
189 (168.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.89 USD (189)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
43.51%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
65
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
19.15
Transacciones Largas:
857 (45.08%)
Transacciones Cortas:
1 044 (54.92%)
Factor de Beneficio:
3.56
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
1.34 USD
Pérdidas medias:
-5.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-89.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
13.39%
Pronóstico anual:
162.44%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
89.64 USD (4.47%)
Reducción relativa:
De balance:
4.47% (89.67 USD)
De fondos:
55.98% (772.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD 235
GBPNZD 208
GBPAUD 135
EURJPY 117
AUDNZD 111
AUDCAD 109
GBPCAD 92
USDCHF 87
EURAUD 77
NZDJPY 68
AUDJPY 66
AUDUSD 66
CADCHF 63
GBPUSD 59
NZDCAD 56
EURUSD 48
USDJPY 43
CHFJPY 41
AUDCHF 35
NZDUSD 31
EURNZD 28
EURGBP 26
GBPCHF 24
GBPJPY 22
CADJPY 17
USDCAD 15
NZDCHF 14
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD 164
GBPNZD 152
GBPAUD 179
EURJPY 107
AUDNZD 24
AUDCAD 58
GBPCAD 80
USDCHF 83
EURAUD 135
NZDJPY 72
AUDJPY 32
AUDUSD 55
CADCHF 51
GBPUSD 74
NZDCAD 40
EURUSD 79
USDJPY -63
CHFJPY 78
AUDCHF 52
NZDUSD 32
EURNZD 44
EURGBP 31
GBPCHF 44
GBPJPY 42
CADJPY 30
USDCAD 15
NZDCHF 18
EURCHF 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD 25K
GBPNZD 29K
GBPAUD 29K
EURJPY 18K
AUDNZD 9.5K
AUDCAD 9.4K
GBPCAD 12K
USDCHF 7.1K
EURAUD 22K
NZDJPY 11K
AUDJPY 6.5K
AUDUSD 6.1K
CADCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
NZDCAD 6K
EURUSD 8.5K
USDJPY -5.6K
CHFJPY 13K
AUDCHF 4.3K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 8.8K
EURGBP 2.3K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 6.7K
CADJPY 4.9K
USDCAD 2.3K
NZDCHF 1.6K
EURCHF 925
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.32 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 189
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +168.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -89.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
otros 112...
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
