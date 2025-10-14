- 자본
- 축소
트레이드:
2 005
이익 거래:
1 881 (93.81%)
손실 거래:
124 (6.18%)
최고의 거래:
16.32 USD
최악의 거래:
-47.34 USD
총 수익:
2 484.73 USD (357 398 pips)
총 손실:
-676.25 USD (87 573 pips)
연속 최대 이익:
189 (168.89 USD)
연속 최대 이익:
168.89 USD (189)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
43.51%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
92
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
20.17
롱(주식매수):
904 (45.09%)
숏(주식차입매도):
1 101 (54.91%)
수익 요인:
3.67
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
1.32 USD
평균 손실:
-5.45 USD
연속 최대 손실:
4 (-89.63 USD)
연속 최대 손실:
-89.63 USD (4)
월별 성장률:
10.95%
연간 예측:
132.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
89.64 USD (4.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.47% (89.67 USD)
자본금별:
55.98% (772.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|247
|GBPNZD
|231
|GBPAUD
|142
|EURJPY
|122
|AUDCAD
|121
|AUDNZD
|111
|USDCHF
|99
|GBPCAD
|95
|EURAUD
|77
|AUDUSD
|73
|NZDJPY
|70
|CADCHF
|67
|AUDJPY
|66
|GBPUSD
|61
|NZDCAD
|57
|EURUSD
|48
|CHFJPY
|46
|USDJPY
|43
|AUDCHF
|35
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|31
|EURNZD
|28
|GBPCHF
|24
|GBPJPY
|22
|CADJPY
|17
|USDCAD
|16
|NZDCHF
|14
|EURCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|172
|GBPNZD
|174
|GBPAUD
|186
|EURJPY
|110
|AUDCAD
|64
|AUDNZD
|24
|USDCHF
|96
|GBPCAD
|82
|EURAUD
|135
|AUDUSD
|60
|NZDJPY
|74
|CADCHF
|53
|AUDJPY
|32
|GBPUSD
|75
|NZDCAD
|40
|EURUSD
|79
|CHFJPY
|88
|USDJPY
|-63
|AUDCHF
|52
|NZDUSD
|34
|EURGBP
|39
|EURNZD
|44
|GBPCHF
|44
|GBPJPY
|42
|CADJPY
|30
|USDCAD
|16
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|26K
|GBPNZD
|33K
|GBPAUD
|30K
|EURJPY
|18K
|AUDCAD
|10K
|AUDNZD
|9.5K
|USDCHF
|8K
|GBPCAD
|13K
|EURAUD
|22K
|AUDUSD
|6.6K
|NZDJPY
|11K
|CADCHF
|4.9K
|AUDJPY
|6.5K
|GBPUSD
|7.9K
|NZDCAD
|6.1K
|EURUSD
|8.5K
|CHFJPY
|14K
|USDJPY
|-5.6K
|AUDCHF
|4.3K
|NZDUSD
|3.6K
|EURGBP
|2.7K
|EURNZD
|8.8K
|GBPCHF
|3.2K
|GBPJPY
|6.7K
|CADJPY
|4.9K
|USDCAD
|2.4K
|NZDCHF
|1.6K
|EURCHF
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.32 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 189
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +168.89 USD
연속 최대 손실: -89.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17368
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
