시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BG3
Vojtech Dubina

BG3

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 302%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 005
이익 거래:
1 881 (93.81%)
손실 거래:
124 (6.18%)
최고의 거래:
16.32 USD
최악의 거래:
-47.34 USD
총 수익:
2 484.73 USD (357 398 pips)
총 손실:
-676.25 USD (87 573 pips)
연속 최대 이익:
189 (168.89 USD)
연속 최대 이익:
168.89 USD (189)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
43.51%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
92
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
20.17
롱(주식매수):
904 (45.09%)
숏(주식차입매도):
1 101 (54.91%)
수익 요인:
3.67
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
1.32 USD
평균 손실:
-5.45 USD
연속 최대 손실:
4 (-89.63 USD)
연속 최대 손실:
-89.63 USD (4)
월별 성장률:
10.95%
연간 예측:
132.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
89.64 USD (4.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.47% (89.67 USD)
자본금별:
55.98% (772.51 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURCAD 247
GBPNZD 231
GBPAUD 142
EURJPY 122
AUDCAD 121
AUDNZD 111
USDCHF 99
GBPCAD 95
EURAUD 77
AUDUSD 73
NZDJPY 70
CADCHF 67
AUDJPY 66
GBPUSD 61
NZDCAD 57
EURUSD 48
CHFJPY 46
USDJPY 43
AUDCHF 35
NZDUSD 33
EURGBP 31
EURNZD 28
GBPCHF 24
GBPJPY 22
CADJPY 17
USDCAD 16
NZDCHF 14
EURCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCAD 172
GBPNZD 174
GBPAUD 186
EURJPY 110
AUDCAD 64
AUDNZD 24
USDCHF 96
GBPCAD 82
EURAUD 135
AUDUSD 60
NZDJPY 74
CADCHF 53
AUDJPY 32
GBPUSD 75
NZDCAD 40
EURUSD 79
CHFJPY 88
USDJPY -63
AUDCHF 52
NZDUSD 34
EURGBP 39
EURNZD 44
GBPCHF 44
GBPJPY 42
CADJPY 30
USDCAD 16
NZDCHF 18
EURCHF 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCAD 26K
GBPNZD 33K
GBPAUD 30K
EURJPY 18K
AUDCAD 10K
AUDNZD 9.5K
USDCHF 8K
GBPCAD 13K
EURAUD 22K
AUDUSD 6.6K
NZDJPY 11K
CADCHF 4.9K
AUDJPY 6.5K
GBPUSD 7.9K
NZDCAD 6.1K
EURUSD 8.5K
CHFJPY 14K
USDJPY -5.6K
AUDCHF 4.3K
NZDUSD 3.6K
EURGBP 2.7K
EURNZD 8.8K
GBPCHF 3.2K
GBPJPY 6.7K
CADJPY 4.9K
USDCAD 2.4K
NZDCHF 1.6K
EURCHF 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.32 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 189
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +168.89 USD
연속 최대 손실: -89.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17368
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
120 더...
리뷰 없음
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
