- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
190 (99.47%)
Loss Trade:
1 (0.52%)
Best Trade:
0.64 EUR
Worst Trade:
-0.73 EUR
Profitto lordo:
63.42 EUR (9 721 pips)
Perdita lorda:
-0.73 EUR (85 pips)
Vincite massime consecutive:
162 (54.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
54.47 EUR (162)
Indice di Sharpe:
2.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
85.88
Long Trade:
109 (57.07%)
Short Trade:
82 (42.93%)
Fattore di profitto:
86.88
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
0.33 EUR
Perdita media:
-0.73 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.73 EUR (1)
Crescita mensile:
31.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.73 EUR (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (0.73 EUR)
Per equità:
29.59% (77.74 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|37
|AUDUSD
|24
|USDJPY
|23
|USDCHF
|22
|GBPUSD
|20
|CADJPY
|17
|EURJPY
|13
|EURAUD
|9
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|8
|USDCAD
|6
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|14
|AUDUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|8
|CADJPY
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|2.2K
|AUDUSD
|939
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|717
|GBPUSD
|880
|CADJPY
|1K
|EURJPY
|795
|EURAUD
|495
|NZDUSD
|228
|AUDCAD
|429
|USDCAD
|454
|EURUSD
|121
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.64 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 162
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.73 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 347
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.88 × 4525
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.32 × 88
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
263
EUR
EUR
3
100%
191
99%
100%
86.87
0.33
EUR
EUR
30%
1:300