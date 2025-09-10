СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SpeedScalp FX
Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 71%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
429
Прибыльных трейдов:
428 (99.76%)
Убыточных трейдов:
1 (0.23%)
Лучший трейд:
1.02 EUR
Худший трейд:
-0.73 EUR
Общая прибыль:
143.03 EUR (23 154 pips)
Общий убыток:
-0.73 EUR (85 pips)
Макс. серия выигрышей:
400 (134.08 EUR)
Макс. прибыль в серии:
134.08 EUR (400)
Коэффициент Шарпа:
2.95
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.84%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
194.93
Длинных трейдов:
229 (53.38%)
Коротких трейдов:
200 (46.62%)
Профит фактор:
195.93
Мат. ожидание:
0.33 EUR
Средняя прибыль:
0.33 EUR
Средний убыток:
-0.73 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.73 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.73 EUR (1)
Прирост в месяц:
9.64%
Годовой прогноз:
116.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.73 EUR (0.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.35% (0.73 EUR)
По эквити:
56.12% (154.83 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 95
USDJPY 63
GBPUSD 55
USDCHF 52
EURCAD 41
EURAUD 40
AUDUSD 28
AUDCAD 15
EURJPY 13
USDCAD 12
NZDUSD 9
EURUSD 5
EURGBP 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY 36
USDJPY 25
GBPUSD 22
USDCHF 20
EURCAD 16
EURAUD 14
AUDUSD 10
AUDCAD 5
EURJPY 5
USDCAD 5
NZDUSD 2
EURUSD 2
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY 5.8K
USDJPY 4K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 1.6K
EURCAD 2.6K
EURAUD 2.1K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 805
EURJPY 795
USDCAD 794
NZDUSD 228
EURUSD 238
EURGBP 121
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.02 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 400
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +134.08 EUR
Макс. убыток в серии: -0.73 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
RoboForex-ECN-3
0.58 × 366
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5152
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.26 × 100
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
еще 47...
Нет отзывов
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 19:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.