- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
429
Прибыльных трейдов:
428 (99.76%)
Убыточных трейдов:
1 (0.23%)
Лучший трейд:
1.02 EUR
Худший трейд:
-0.73 EUR
Общая прибыль:
143.03 EUR (23 154 pips)
Общий убыток:
-0.73 EUR (85 pips)
Макс. серия выигрышей:
400 (134.08 EUR)
Макс. прибыль в серии:
134.08 EUR (400)
Коэффициент Шарпа:
2.95
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.84%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
194.93
Длинных трейдов:
229 (53.38%)
Коротких трейдов:
200 (46.62%)
Профит фактор:
195.93
Мат. ожидание:
0.33 EUR
Средняя прибыль:
0.33 EUR
Средний убыток:
-0.73 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.73 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.73 EUR (1)
Прирост в месяц:
9.64%
Годовой прогноз:
116.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.73 EUR (0.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.35% (0.73 EUR)
По эквити:
56.12% (154.83 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|95
|USDJPY
|63
|GBPUSD
|55
|USDCHF
|52
|EURCAD
|41
|EURAUD
|40
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|15
|EURJPY
|13
|USDCAD
|12
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|5
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|36
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|20
|EURCAD
|16
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|10
|AUDCAD
|5
|EURJPY
|5
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|5.8K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|2.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|2.6K
|EURAUD
|2.1K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|805
|EURJPY
|795
|USDCAD
|794
|NZDUSD
|228
|EURUSD
|238
|EURGBP
|121
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.02 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 400
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +134.08 EUR
Макс. убыток в серии: -0.73 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 366
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5152
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.26 × 100
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
еще 47...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
71%
0
0
USD
USD
343
EUR
EUR
15
100%
429
99%
100%
195.93
0.33
EUR
EUR
56%
1:300