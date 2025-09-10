- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
430
Transacciones Rentables:
429 (99.76%)
Transacciones Irrentables:
1 (0.23%)
Mejor transacción:
1.02 EUR
Peor transacción:
-0.73 EUR
Beneficio Bruto:
143.37 EUR (23 186 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.73 EUR (85 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
401 (134.42 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
134.42 EUR (401)
Ratio de Sharpe:
2.95
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
16.84%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
195.40
Transacciones Largas:
230 (53.49%)
Transacciones Cortas:
200 (46.51%)
Factor de Beneficio:
196.40
Beneficio Esperado:
0.33 EUR
Beneficio medio:
0.33 EUR
Pérdidas medias:
-0.73 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.73 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.73 EUR (1)
Crecimiento al mes:
9.75%
Pronóstico anual:
118.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.73 EUR (0.35%)
Reducción relativa:
De balance:
0.35% (0.73 EUR)
De fondos:
56.12% (154.83 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CADJPY
|95
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|55
|USDCHF
|52
|EURCAD
|41
|EURAUD
|40
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|15
|EURJPY
|13
|USDCAD
|12
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|5
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CADJPY
|36
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|20
|EURCAD
|16
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|10
|AUDCAD
|5
|EURJPY
|5
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CADJPY
|5.8K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|2.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|2.6K
|EURAUD
|2.1K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|805
|EURJPY
|795
|USDCAD
|794
|NZDUSD
|228
|EURUSD
|238
|EURGBP
|121
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.02 EUR
Peor transacción: -1 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 401
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +134.42 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.73 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 366
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5152
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.26 × 100
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
otros 47...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios