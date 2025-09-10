SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SpeedScalp FX
Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 71%
RoboForex-Prime
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
430
Transacciones Rentables:
429 (99.76%)
Transacciones Irrentables:
1 (0.23%)
Mejor transacción:
1.02 EUR
Peor transacción:
-0.73 EUR
Beneficio Bruto:
143.37 EUR (23 186 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.73 EUR (85 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
401 (134.42 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
134.42 EUR (401)
Ratio de Sharpe:
2.95
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
16.84%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
195.40
Transacciones Largas:
230 (53.49%)
Transacciones Cortas:
200 (46.51%)
Factor de Beneficio:
196.40
Beneficio Esperado:
0.33 EUR
Beneficio medio:
0.33 EUR
Pérdidas medias:
-0.73 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.73 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.73 EUR (1)
Crecimiento al mes:
9.75%
Pronóstico anual:
118.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.73 EUR (0.35%)
Reducción relativa:
De balance:
0.35% (0.73 EUR)
De fondos:
56.12% (154.83 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CADJPY 95
USDJPY 64
GBPUSD 55
USDCHF 52
EURCAD 41
EURAUD 40
AUDUSD 28
AUDCAD 15
EURJPY 13
USDCAD 12
NZDUSD 9
EURUSD 5
EURGBP 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CADJPY 36
USDJPY 25
GBPUSD 22
USDCHF 20
EURCAD 16
EURAUD 14
AUDUSD 10
AUDCAD 5
EURJPY 5
USDCAD 5
NZDUSD 2
EURUSD 2
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CADJPY 5.8K
USDJPY 4K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 1.6K
EURCAD 2.6K
EURAUD 2.1K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 805
EURJPY 795
USDCAD 794
NZDUSD 228
EURUSD 238
EURGBP 121
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.02 EUR
Peor transacción: -1 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 401
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +134.42 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.73 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
RoboForex-ECN-3
0.58 × 366
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5152
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.26 × 100
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
otros 47...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada