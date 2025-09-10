SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SpeedScalp FX
Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 71%
RoboForex-Prime
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
430
Negociações com lucro:
429 (99.76%)
Negociações com perda:
1 (0.23%)
Melhor negociação:
1.02 EUR
Pior negociação:
-0.73 EUR
Lucro bruto:
143.37 EUR (23 186 pips)
Perda bruta:
-0.73 EUR (85 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
401 (134.42 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
134.42 EUR (401)
Índice de Sharpe:
2.95
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
16.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
195.40
Negociações longas:
230 (53.49%)
Negociações curtas:
200 (46.51%)
Fator de lucro:
196.40
Valor esperado:
0.33 EUR
Lucro médio:
0.33 EUR
Perda média:
-0.73 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.73 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.73 EUR (1)
Crescimento mensal:
9.75%
Previsão anual:
118.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.73 EUR (0.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.35% (0.73 EUR)
Pelo Capital Líquido:
56.12% (154.83 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADJPY 95
USDJPY 64
GBPUSD 55
USDCHF 52
EURCAD 41
EURAUD 40
AUDUSD 28
AUDCAD 15
EURJPY 13
USDCAD 12
NZDUSD 9
EURUSD 5
EURGBP 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADJPY 36
USDJPY 25
GBPUSD 22
USDCHF 20
EURCAD 16
EURAUD 14
AUDUSD 10
AUDCAD 5
EURJPY 5
USDCAD 5
NZDUSD 2
EURUSD 2
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADJPY 5.8K
USDJPY 4K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 1.6K
EURCAD 2.6K
EURAUD 2.1K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 805
EURJPY 795
USDCAD 794
NZDUSD 228
EURUSD 238
EURGBP 121
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.02 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 401
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +134.42 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.73 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
RoboForex-ECN-3
0.58 × 366
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5152
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.26 × 100
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
47 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar