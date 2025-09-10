- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
430
Negociações com lucro:
429 (99.76%)
Negociações com perda:
1 (0.23%)
Melhor negociação:
1.02 EUR
Pior negociação:
-0.73 EUR
Lucro bruto:
143.37 EUR (23 186 pips)
Perda bruta:
-0.73 EUR (85 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
401 (134.42 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
134.42 EUR (401)
Índice de Sharpe:
2.95
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
16.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
195.40
Negociações longas:
230 (53.49%)
Negociações curtas:
200 (46.51%)
Fator de lucro:
196.40
Valor esperado:
0.33 EUR
Lucro médio:
0.33 EUR
Perda média:
-0.73 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.73 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.73 EUR (1)
Crescimento mensal:
9.75%
Previsão anual:
118.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.73 EUR (0.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.35% (0.73 EUR)
Pelo Capital Líquido:
56.12% (154.83 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CADJPY
|95
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|55
|USDCHF
|52
|EURCAD
|41
|EURAUD
|40
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|15
|EURJPY
|13
|USDCAD
|12
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|5
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CADJPY
|36
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|20
|EURCAD
|16
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|10
|AUDCAD
|5
|EURJPY
|5
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CADJPY
|5.8K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|2.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|2.6K
|EURAUD
|2.1K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|805
|EURJPY
|795
|USDCAD
|794
|NZDUSD
|228
|EURUSD
|238
|EURGBP
|121
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.02 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 401
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +134.42 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.73 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 366
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5152
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.26 × 100
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
47 mais ...
Sem comentários