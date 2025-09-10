- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
429
盈利交易:
428 (99.76%)
亏损交易:
1 (0.23%)
最好交易:
1.02 EUR
最差交易:
-0.73 EUR
毛利:
143.03 EUR (23 154 pips)
毛利亏损:
-0.73 EUR (85 pips)
最大连续赢利:
400 (134.08 EUR)
最大连续盈利:
134.08 EUR (400)
夏普比率:
2.95
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一天
采收率:
194.93
长期交易:
229 (53.38%)
短期交易:
200 (46.62%)
利润因子:
195.93
预期回报:
0.33 EUR
平均利润:
0.33 EUR
平均损失:
-0.73 EUR
最大连续失误:
1 (-0.73 EUR)
最大连续亏损:
-0.73 EUR (1)
每月增长:
9.64%
年度预测:
116.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.73 EUR (0.35%)
相对跌幅:
结余:
0.35% (0.73 EUR)
净值:
56.12% (154.83 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|95
|USDJPY
|63
|GBPUSD
|55
|USDCHF
|52
|EURCAD
|41
|EURAUD
|40
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|15
|EURJPY
|13
|USDCAD
|12
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|5
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|36
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|20
|EURCAD
|16
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|10
|AUDCAD
|5
|EURJPY
|5
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|5.8K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|2.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|2.6K
|EURAUD
|2.1K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|805
|EURJPY
|795
|USDCAD
|794
|NZDUSD
|228
|EURUSD
|238
|EURGBP
|121
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.02 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 400
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +134.08 EUR
最大连续亏损: -0.73 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 366
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5152
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.26 × 100
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
71%
0
0
USD
USD
343
EUR
EUR
15
100%
429
99%
100%
195.93
0.33
EUR
EUR
56%
1:300