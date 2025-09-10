信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SpeedScalp FX
Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 71%
RoboForex-Prime
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
429
盈利交易:
428 (99.76%)
亏损交易:
1 (0.23%)
最好交易:
1.02 EUR
最差交易:
-0.73 EUR
毛利:
143.03 EUR (23 154 pips)
毛利亏损:
-0.73 EUR (85 pips)
最大连续赢利:
400 (134.08 EUR)
最大连续盈利:
134.08 EUR (400)
夏普比率:
2.95
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一天
采收率:
194.93
长期交易:
229 (53.38%)
短期交易:
200 (46.62%)
利润因子:
195.93
预期回报:
0.33 EUR
平均利润:
0.33 EUR
平均损失:
-0.73 EUR
最大连续失误:
1 (-0.73 EUR)
最大连续亏损:
-0.73 EUR (1)
每月增长:
9.64%
年度预测:
116.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.73 EUR (0.35%)
相对跌幅:
结余:
0.35% (0.73 EUR)
净值:
56.12% (154.83 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADJPY 95
USDJPY 63
GBPUSD 55
USDCHF 52
EURCAD 41
EURAUD 40
AUDUSD 28
AUDCAD 15
EURJPY 13
USDCAD 12
NZDUSD 9
EURUSD 5
EURGBP 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADJPY 36
USDJPY 25
GBPUSD 22
USDCHF 20
EURCAD 16
EURAUD 14
AUDUSD 10
AUDCAD 5
EURJPY 5
USDCAD 5
NZDUSD 2
EURUSD 2
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADJPY 5.8K
USDJPY 4K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 1.6K
EURCAD 2.6K
EURAUD 2.1K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 805
EURJPY 795
USDCAD 794
NZDUSD 228
EURUSD 238
EURGBP 121
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.02 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 400
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +134.08 EUR
最大连续亏损: -0.73 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
RoboForex-ECN-3
0.58 × 366
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5152
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.26 × 100
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
47 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 19:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SpeedScalp FX
每月30 USD
71%
0
0
USD
343
EUR
15
100%
429
99%
100%
195.93
0.33
EUR
56%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载