Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
433 (99.76%)
Verlusttrades:
1 (0.23%)
Bester Trade:
1.02 EUR
Schlechtester Trade:
-0.73 EUR
Bruttoprofit:
144.75 EUR (23 506 pips)
Bruttoverlust:
-0.73 EUR (85 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
405 (135.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
135.80 EUR (405)
Sharpe Ratio:
2.95
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
16.84%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
197.29
Long-Positionen:
231 (53.23%)
Short-Positionen:
203 (46.77%)
Profit-Faktor:
198.29
Mathematische Gewinnerwartung:
0.33 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.33 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.73 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.73 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.73 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
8.36%
Jahresprognose:
101.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.73 EUR (0.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.35% (0.73 EUR)
Kapital:
56.12% (154.83 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CADJPY
|95
|USDJPY
|65
|GBPUSD
|55
|USDCHF
|52
|EURAUD
|42
|EURCAD
|42
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|15
|EURJPY
|13
|USDCAD
|12
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|5
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CADJPY
|36
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|20
|EURAUD
|15
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|10
|AUDCAD
|5
|EURJPY
|5
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CADJPY
|5.8K
|USDJPY
|4.1K
|GBPUSD
|2.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURAUD
|2.3K
|EURCAD
|2.7K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|805
|EURJPY
|795
|USDCAD
|794
|NZDUSD
|228
|EURUSD
|238
|EURGBP
|121
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Bester Trade: +1.02 EUR
Schlechtester Trade: -1 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 405
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +135.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.73 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 366
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5152
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.26 × 100
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
noch 47 ...
