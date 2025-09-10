SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SpeedScalp FX
Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 72%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
433 (99.76%)
Verlusttrades:
1 (0.23%)
Bester Trade:
1.02 EUR
Schlechtester Trade:
-0.73 EUR
Bruttoprofit:
144.75 EUR (23 506 pips)
Bruttoverlust:
-0.73 EUR (85 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
405 (135.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
135.80 EUR (405)
Sharpe Ratio:
2.95
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
16.84%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
197.29
Long-Positionen:
231 (53.23%)
Short-Positionen:
203 (46.77%)
Profit-Faktor:
198.29
Mathematische Gewinnerwartung:
0.33 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.33 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.73 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.73 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.73 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
8.36%
Jahresprognose:
101.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.73 EUR (0.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.35% (0.73 EUR)
Kapital:
56.12% (154.83 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CADJPY 95
USDJPY 65
GBPUSD 55
USDCHF 52
EURAUD 42
EURCAD 42
AUDUSD 28
AUDCAD 15
EURJPY 13
USDCAD 12
NZDUSD 9
EURUSD 5
EURGBP 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CADJPY 36
USDJPY 25
GBPUSD 22
USDCHF 20
EURAUD 15
EURCAD 16
AUDUSD 10
AUDCAD 5
EURJPY 5
USDCAD 5
NZDUSD 2
EURUSD 2
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CADJPY 5.8K
USDJPY 4.1K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 1.6K
EURAUD 2.3K
EURCAD 2.7K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 805
EURJPY 795
USDCAD 794
NZDUSD 228
EURUSD 238
EURGBP 121
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.02 EUR
Schlechtester Trade: -1 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 405
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +135.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.73 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
RoboForex-ECN-3
0.58 × 366
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5152
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.26 × 100
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
noch 47 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.