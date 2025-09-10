- Büyüme
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
190 (99.47%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.52%)
En iyi işlem:
0.64 EUR
En kötü işlem:
-0.73 EUR
Brüt kâr:
63.42 EUR (9 721 pips)
Brüt zarar:
-0.73 EUR (85 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
162 (54.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
54.47 EUR (162)
Sharpe oranı:
2.93
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
85.88
Alış işlemleri:
109 (57.07%)
Satış işlemleri:
82 (42.93%)
Kâr faktörü:
86.88
Beklenen getiri:
0.33 EUR
Ortalama kâr:
0.33 EUR
Ortalama zarar:
-0.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.73 EUR (1)
Aylık büyüme:
31.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.73 EUR (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (0.73 EUR)
Varlığa göre:
29.59% (77.74 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|37
|AUDUSD
|24
|USDJPY
|23
|USDCHF
|22
|GBPUSD
|20
|CADJPY
|17
|EURJPY
|13
|EURAUD
|9
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|8
|USDCAD
|6
|EURUSD
|3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|14
|AUDUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|8
|CADJPY
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|2.2K
|AUDUSD
|939
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|717
|GBPUSD
|880
|CADJPY
|1K
|EURJPY
|795
|EURAUD
|495
|NZDUSD
|228
|AUDCAD
|429
|USDCAD
|454
|EURUSD
|121
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.64 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 162
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.73 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
Exness-Real17
|0.00 × 3
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
Exness-Real
|0.50 × 2
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 347
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
Tickmill-Live
|0.67 × 3
TitanFX-01
|0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
RoboForex-Prime
|0.88 × 4525
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
AMarkets-Real
|0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
Exness-Real28
|1.14 × 14
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.32 × 88
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
