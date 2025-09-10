SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SpeedScalp FX
Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
190 (99.47%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.52%)
En iyi işlem:
0.64 EUR
En kötü işlem:
-0.73 EUR
Brüt kâr:
63.42 EUR (9 721 pips)
Brüt zarar:
-0.73 EUR (85 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
162 (54.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
54.47 EUR (162)
Sharpe oranı:
2.93
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
85.88
Alış işlemleri:
109 (57.07%)
Satış işlemleri:
82 (42.93%)
Kâr faktörü:
86.88
Beklenen getiri:
0.33 EUR
Ortalama kâr:
0.33 EUR
Ortalama zarar:
-0.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.73 EUR (1)
Aylık büyüme:
31.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.73 EUR (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (0.73 EUR)
Varlığa göre:
29.59% (77.74 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 37
AUDUSD 24
USDJPY 23
USDCHF 22
GBPUSD 20
CADJPY 17
EURJPY 13
EURAUD 9
NZDUSD 9
AUDCAD 8
USDCAD 6
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 14
AUDUSD 9
USDJPY 9
USDCHF 9
GBPUSD 8
CADJPY 6
EURJPY 5
EURAUD 3
NZDUSD 2
AUDCAD 3
USDCAD 3
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 2.2K
AUDUSD 939
USDJPY 1.4K
USDCHF 717
GBPUSD 880
CADJPY 1K
EURJPY 795
EURAUD 495
NZDUSD 228
AUDCAD 429
USDCAD 454
EURUSD 121
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.64 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 162
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.73 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 347
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.88 × 4525
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.32 × 88
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 00:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 20:40
Share of trading days is too low
2025.09.10 20:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 19:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 19:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 19:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 19:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 19:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SpeedScalp FX
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
263
EUR
3
100%
191
99%
100%
86.87
0.33
EUR
30%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.