Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
191
Bénéfice trades:
190 (99.47%)
Perte trades:
1 (0.52%)
Meilleure transaction:
0.64 EUR
Pire transaction:
-0.73 EUR
Bénéfice brut:
63.42 EUR (9 721 pips)
Perte brute:
-0.73 EUR (85 pips)
Gains consécutifs maximales:
162 (54.47 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
54.47 EUR (162)
Ratio de Sharpe:
2.93
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.05%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
85.88
Longs trades:
109 (57.07%)
Courts trades:
82 (42.93%)
Facteur de profit:
86.88
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
0.33 EUR
Perte moyenne:
-0.73 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.73 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.73 EUR (1)
Croissance mensuelle:
31.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.73 EUR (0.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.35% (0.73 EUR)
Par fonds propres:
29.12% (76.49 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 37
AUDUSD 24
USDJPY 23
USDCHF 22
GBPUSD 20
CADJPY 17
EURJPY 13
EURAUD 9
NZDUSD 9
AUDCAD 8
USDCAD 6
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 14
AUDUSD 9
USDJPY 9
USDCHF 9
GBPUSD 8
CADJPY 6
EURJPY 5
EURAUD 3
NZDUSD 2
AUDCAD 3
USDCAD 3
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 2.2K
AUDUSD 939
USDJPY 1.4K
USDCHF 717
GBPUSD 880
CADJPY 1K
EURJPY 795
EURAUD 495
NZDUSD 228
AUDCAD 429
USDCAD 454
EURUSD 121
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.64 EUR
Pire transaction: -1 EUR
Gains consécutifs maximales: 162
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +54.47 EUR
Perte consécutive maximale: -0.73 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 347
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.88 × 4525
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.32 × 88
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
47 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SpeedScalp FX
30 USD par mois
31%
0
0
USD
263
EUR
3
100%
191
99%
100%
86.87
0.33
EUR
29%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.