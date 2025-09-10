- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
430
利益トレード:
429 (99.76%)
損失トレード:
1 (0.23%)
ベストトレード:
1.02 EUR
最悪のトレード:
-0.73 EUR
総利益:
143.37 EUR (23 186 pips)
総損失:
-0.73 EUR (85 pips)
最大連続の勝ち:
401 (134.42 EUR)
最大連続利益:
134.42 EUR (401)
シャープレシオ:
2.95
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
195.40
長いトレード:
230 (53.49%)
短いトレード:
200 (46.51%)
プロフィットファクター:
196.40
期待されたペイオフ:
0.33 EUR
平均利益:
0.33 EUR
平均損失:
-0.73 EUR
最大連続の負け:
1 (-0.73 EUR)
最大連続損失:
-0.73 EUR (1)
月間成長:
9.75%
年間予想:
118.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.73 EUR (0.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.35% (0.73 EUR)
エクイティによる:
56.12% (154.83 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CADJPY
|95
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|55
|USDCHF
|52
|EURCAD
|41
|EURAUD
|40
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|15
|EURJPY
|13
|USDCAD
|12
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|5
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CADJPY
|36
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|20
|EURCAD
|16
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|10
|AUDCAD
|5
|EURJPY
|5
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CADJPY
|5.8K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|2.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|2.6K
|EURAUD
|2.1K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|805
|EURJPY
|795
|USDCAD
|794
|NZDUSD
|228
|EURUSD
|238
|EURGBP
|121
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.02 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 401
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +134.42 EUR
最大連続損失: -0.73 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 366
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5152
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.26 × 100
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
