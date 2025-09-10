シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SpeedScalp FX
Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 71%
RoboForex-Prime
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
430
利益トレード:
429 (99.76%)
損失トレード:
1 (0.23%)
ベストトレード:
1.02 EUR
最悪のトレード:
-0.73 EUR
総利益:
143.37 EUR (23 186 pips)
総損失:
-0.73 EUR (85 pips)
最大連続の勝ち:
401 (134.42 EUR)
最大連続利益:
134.42 EUR (401)
シャープレシオ:
2.95
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
195.40
長いトレード:
230 (53.49%)
短いトレード:
200 (46.51%)
プロフィットファクター:
196.40
期待されたペイオフ:
0.33 EUR
平均利益:
0.33 EUR
平均損失:
-0.73 EUR
最大連続の負け:
1 (-0.73 EUR)
最大連続損失:
-0.73 EUR (1)
月間成長:
9.75%
年間予想:
118.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.73 EUR (0.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.35% (0.73 EUR)
エクイティによる:
56.12% (154.83 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CADJPY 95
USDJPY 64
GBPUSD 55
USDCHF 52
EURCAD 41
EURAUD 40
AUDUSD 28
AUDCAD 15
EURJPY 13
USDCAD 12
NZDUSD 9
EURUSD 5
EURGBP 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CADJPY 36
USDJPY 25
GBPUSD 22
USDCHF 20
EURCAD 16
EURAUD 14
AUDUSD 10
AUDCAD 5
EURJPY 5
USDCAD 5
NZDUSD 2
EURUSD 2
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CADJPY 5.8K
USDJPY 4K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 1.6K
EURCAD 2.6K
EURAUD 2.1K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 805
EURJPY 795
USDCAD 794
NZDUSD 228
EURUSD 238
EURGBP 121
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.02 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 401
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +134.42 EUR
最大連続損失: -0.73 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
RoboForex-ECN-3
0.58 × 366
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5152
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.26 × 100
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
47 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 04:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録