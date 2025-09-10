- 자본
- 축소
트레이드:
470
이익 거래:
469 (99.78%)
손실 거래:
1 (0.21%)
최고의 거래:
1.02 EUR
최악의 거래:
-0.73 EUR
총 수익:
156.72 EUR (25 436 pips)
총 손실:
-0.73 EUR (85 pips)
연속 최대 이익:
441 (147.77 EUR)
연속 최대 이익:
147.77 EUR (441)
샤프 비율:
2.91
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
16.84%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
213.68
롱(주식매수):
251 (53.40%)
숏(주식차입매도):
219 (46.60%)
수익 요인:
214.68
기대수익:
0.33 EUR
평균 이익:
0.33 EUR
평균 손실:
-0.73 EUR
연속 최대 손실:
1 (-0.73 EUR)
연속 최대 손실:
-0.73 EUR (1)
월별 성장률:
11.36%
연간 예측:
137.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
0.73 EUR (0.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.35% (0.73 EUR)
자본금별:
56.12% (154.83 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CADJPY
|95
|USDJPY
|68
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|53
|EURAUD
|52
|EURCAD
|48
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|19
|USDCAD
|15
|EURJPY
|13
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CADJPY
|36
|USDJPY
|26
|GBPUSD
|25
|USDCHF
|20
|EURAUD
|19
|EURCAD
|18
|AUDUSD
|10
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|5
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CADJPY
|5.8K
|USDJPY
|4.3K
|GBPUSD
|2.9K
|USDCHF
|1.6K
|EURAUD
|2.8K
|EURCAD
|3.1K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1K
|USDCAD
|953
|EURJPY
|795
|NZDUSD
|228
|EURUSD
|320
|EURGBP
|121
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.02 EUR
최악의 거래: -1 EUR
연속 최대 이익: 441
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +147.77 EUR
연속 최대 손실: -0.73 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 366
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5152
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Alpari-Pro.ECN
|1.14 × 99
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 26
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.26 × 100
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
78%
0
0
USD
USD
357
EUR
EUR
17
100%
470
99%
100%
214.68
0.33
EUR
EUR
56%
1:300