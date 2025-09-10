시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SpeedScalp FX
Slawomir Skonieczny

SpeedScalp FX

Slawomir Skonieczny
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 78%
RoboForex-Prime
1:300
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
470
이익 거래:
469 (99.78%)
손실 거래:
1 (0.21%)
최고의 거래:
1.02 EUR
최악의 거래:
-0.73 EUR
총 수익:
156.72 EUR (25 436 pips)
총 손실:
-0.73 EUR (85 pips)
연속 최대 이익:
441 (147.77 EUR)
연속 최대 이익:
147.77 EUR (441)
샤프 비율:
2.91
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
16.84%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
213.68
롱(주식매수):
251 (53.40%)
숏(주식차입매도):
219 (46.60%)
수익 요인:
214.68
기대수익:
0.33 EUR
평균 이익:
0.33 EUR
평균 손실:
-0.73 EUR
연속 최대 손실:
1 (-0.73 EUR)
연속 최대 손실:
-0.73 EUR (1)
월별 성장률:
11.36%
연간 예측:
137.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
0.73 EUR (0.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.35% (0.73 EUR)
자본금별:
56.12% (154.83 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
CADJPY 95
USDJPY 68
GBPUSD 62
USDCHF 53
EURAUD 52
EURCAD 48
AUDUSD 28
AUDCAD 19
USDCAD 15
EURJPY 13
NZDUSD 9
EURUSD 7
EURGBP 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CADJPY 36
USDJPY 26
GBPUSD 25
USDCHF 20
EURAUD 19
EURCAD 18
AUDUSD 10
AUDCAD 7
USDCAD 6
EURJPY 5
NZDUSD 2
EURUSD 2
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CADJPY 5.8K
USDJPY 4.3K
GBPUSD 2.9K
USDCHF 1.6K
EURAUD 2.8K
EURCAD 3.1K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 1K
USDCAD 953
EURJPY 795
NZDUSD 228
EURUSD 320
EURGBP 121
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1.02 EUR
최악의 거래: -1 EUR
연속 최대 이익: 441
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +147.77 EUR
연속 최대 손실: -0.73 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
RoboForex-ECN-3
0.58 × 366
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5152
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Alpari-Pro.ECN
1.14 × 99
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.19 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.26 × 100
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
47 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SpeedScalp FX
월별 30 USD
78%
0
0
USD
357
EUR
17
100%
470
99%
100%
214.68
0.33
EUR
56%
1:300
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.