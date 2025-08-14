- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
579
Profit Trade:
378 (65.28%)
Loss Trade:
201 (34.72%)
Best Trade:
78.44 USD
Worst Trade:
-46.97 USD
Profitto lordo:
858.87 USD (40 292 pips)
Perdita lorda:
-881.27 USD (35 929 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (33.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
96.34%
Massimo carico di deposito:
13.13%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
332 (57.34%)
Short Trade:
247 (42.66%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-402.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.29 USD (21)
Crescita mensile:
-40.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.19 USD
Massimale:
433.80 USD (48.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.04% (433.80 USD)
Per equità:
48.03% (409.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BRN
|108
|WTI
|104
|EURCAD
|59
|LITECOIN
|53
|XAUUSD
|51
|UNISWAP
|41
|USDCHF
|30
|USDCAD
|24
|EURUSD
|23
|TONCOIN
|12
|AUDUSD
|10
|CHAINLNK
|9
|GBPUSD
|7
|NAS100
|7
|BNB
|5
|NG
|5
|EURAUD
|4
|SOLANA
|4
|USDInd
|4
|AXS
|4
|SUI
|3
|CADCHF
|3
|AVALANCH
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|BITCOINC
|1
|CHINAH
|1
|CN50
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BRN
|-24
|WTI
|18
|EURCAD
|1
|LITECOIN
|54
|XAUUSD
|-45
|UNISWAP
|-29
|USDCHF
|4
|USDCAD
|13
|EURUSD
|21
|TONCOIN
|-5
|AUDUSD
|-4
|CHAINLNK
|-48
|GBPUSD
|6
|NAS100
|7
|BNB
|6
|NG
|3
|EURAUD
|-2
|SOLANA
|6
|USDInd
|1
|AXS
|2
|SUI
|-3
|CADCHF
|-3
|AVALANCH
|2
|AUDCAD
|0
|NZDUSD
|1
|BITCOINC
|-3
|CHINAH
|0
|CN50
|0
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BRN
|76
|WTI
|-292
|EURCAD
|-1.6K
|LITECOIN
|4.7K
|XAUUSD
|-5.1K
|UNISWAP
|-2.2K
|USDCHF
|285
|USDCAD
|856
|EURUSD
|2K
|TONCOIN
|-37
|AUDUSD
|50
|CHAINLNK
|-372
|GBPUSD
|340
|NAS100
|6.7K
|BNB
|2.1K
|NG
|27
|EURAUD
|-1
|SOLANA
|261
|USDInd
|91
|AXS
|165
|SUI
|-2.6K
|CADCHF
|-263
|AVALANCH
|36
|AUDCAD
|47
|NZDUSD
|70
|BITCOINC
|-868
|CHINAH
|113
|CN50
|-60
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.44 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +33.13 USD
Massima perdita consecutiva: -402.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.55 × 1398
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
469
USD
USD
7
0%
579
65%
96%
0.97
-0.04
USD
USD
49%
1:500