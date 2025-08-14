SegnaliSezioni
Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
579
Profit Trade:
378 (65.28%)
Loss Trade:
201 (34.72%)
Best Trade:
78.44 USD
Worst Trade:
-46.97 USD
Profitto lordo:
858.87 USD (40 292 pips)
Perdita lorda:
-881.27 USD (35 929 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (33.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
96.34%
Massimo carico di deposito:
13.13%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
332 (57.34%)
Short Trade:
247 (42.66%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-402.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.29 USD (21)
Crescita mensile:
-40.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.19 USD
Massimale:
433.80 USD (48.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.04% (433.80 USD)
Per equità:
48.03% (409.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRN 108
WTI 104
EURCAD 59
LITECOIN 53
XAUUSD 51
UNISWAP 41
USDCHF 30
USDCAD 24
EURUSD 23
TONCOIN 12
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
NG 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
CN50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRN -24
WTI 18
EURCAD 1
LITECOIN 54
XAUUSD -45
UNISWAP -29
USDCHF 4
USDCAD 13
EURUSD 21
TONCOIN -5
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
NG 3
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
CN50 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRN 76
WTI -292
EURCAD -1.6K
LITECOIN 4.7K
XAUUSD -5.1K
UNISWAP -2.2K
USDCHF 285
USDCAD 856
EURUSD 2K
TONCOIN -37
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
NG 27
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
CN50 -60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.44 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +33.13 USD
Massima perdita consecutiva: -402.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1398
Non ci sono recensioni
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 16:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 08:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.14 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 08:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
