Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
579
Kârla kapanan işlemler:
378 (65.28%)
Zararla kapanan işlemler:
201 (34.72%)
En iyi işlem:
78.44 USD
En kötü işlem:
-46.97 USD
Brüt kâr:
858.87 USD (40 292 pips)
Brüt zarar:
-881.27 USD (35 929 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (33.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.44 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
96.34%
Maks. mevduat yükü:
13.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
332 (57.34%)
Satış işlemleri:
247 (42.66%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-402.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.29 USD (21)
Aylık büyüme:
-40.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.19 USD
Maksimum:
433.80 USD (48.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.04% (433.80 USD)
Varlığa göre:
48.03% (409.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRN 108
WTI 104
EURCAD 59
LITECOIN 53
XAUUSD 51
UNISWAP 41
USDCHF 30
USDCAD 24
EURUSD 23
TONCOIN 12
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
NG 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
CN50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRN -24
WTI 18
EURCAD 1
LITECOIN 54
XAUUSD -45
UNISWAP -29
USDCHF 4
USDCAD 13
EURUSD 21
TONCOIN -5
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
NG 3
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
CN50 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRN 76
WTI -292
EURCAD -1.6K
LITECOIN 4.7K
XAUUSD -5.1K
UNISWAP -2.2K
USDCHF 285
USDCAD 856
EURUSD 2K
TONCOIN -37
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
NG 27
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
CN50 -60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.44 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +33.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -402.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1398
İnceleme yok
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 16:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 08:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.14 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 08:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
